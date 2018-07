Maurizio Martina è il nuovo segretario del PD

Pd - l'assemblea elegge segretario Maurizio Martina : l'assemblea del Partito democratico ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con voti sette voti contrari e tredici astenuti. Lo ha annunciato il presidente Matteo Orfini intervenendo ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria : Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Partito democratico. E' questo uno dei punti chiari contenuti nel documento che il partito deve mettere ai voti in Assemblea. Tra gli altri temi ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso elezione a segretario. Renzi : “Basta litigi interni” : Elezioni di Maurizio Martina segretario, avvio da subito della fase congressuale, e primarie nel 2019, prima delle elezioni europee: sono questi i temi sul tavolo all'assamblea del Pd, che si tiene oggi all' hotel Ergife di Roma.Continua a leggere

Pesaresi - tattica attendista pop corn appello a Maurizio Martina - Pd : Se ancora non abbiamo capito, se le sconfitte, riprodotte in serie, degli ultimi anni non ci hanno aperto gli occhi, se non è sufficiente ed evidente la pericolosa politica estremistica e di destra ...

Maurizio Martina a sostegno di Serfogli : 'Pisa per i pisani - non per Salvini' : Chiusura di campagna elettorale con il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina per il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli. La guida del Pd nazionale ha partecipato ...

Riccardo Molinari attacca Maurizio Martina : 'Le sue frasi sulla questione del riso non hanno senso' : 'La frase di Maurizio Martina non ha senso e mi sorprende che lo dica chi ha fatto il ministro dell'agricoltura'. Riccardo Molinari , capogruppo della Lega alla Camera, ospite ad Agorà, su Raitre, ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Maurizio Martina a Matteo Salvini : “Vergognati” : “In queste ore assistiamo da parte di Lega, Cinque Stelle e Fratelli d’Italia ad attacchi gravi e sconsiderati verso le

Matteo Renzi - il retroscena sulla frase rubata contro Maurizio Martina : come lo umilia : È dal 4 marzo scorso che i dirigenti della minoranza Pd tentano in tutti i modi di liberarsi di Matteo Renzi , anche se finora i risultati sono stati scarsi, se non controproducenti. Dopo che l'ex ...

Maurizio Martina all'assemblea Pd : "Se tocca a me - tocca a me. Stop al non detto e alle ambiguità" : "Faremo un congresso anticipato, chiedo di poter lavorare insieme a tutti voi per portare in maniera unitaria, forte, al congresso, senza la fatica dei detti e non detti che hanno generato ambiguità. Non ho l'arroganza di fare questo lavoro da solo. So che nella transizione questo mestiere si fa così. Ma se tocca a me, anche se per poche settimane, tocca a me. Ve lo chiedo con la massima sincerità. tocca a me con tutti voi". ...

Pd - Maurizio Martina : 'Sabato il segretario e congresso entro l'anno' - : la proposta di mediazione lanciata su Facebook dal segretario reggente del Pd in vista dell'Assemblea nazionale del partito che si terrà sabato

Pd - Maurizio Martina prova a resuscitare il centrosinistra : “Prepararsi insieme al voto”. L’assemblea si farà 19 o 26 maggio : “Il centrosinistra deve tentare di costruire un’alternativa“. Dopo 65 giorni di consultazioni, il suo partito è nel guado e la linea che aveva scelto durante le consultazioni è stata sconfessata da Matteo Renzi in televisione facendo assomigliare la sua carica di “segretario reggente” più a quella di un funzionario che non di un capo politico. Ma Maurizio Martina non molla. E approfitta dello stallo nella formazione ...

Matteo Renzi - la clamorosa pugnalata di Oscar Farinetti : 'Vorrei che restasse Maurizio Martina' : Caduta massi per Matteo Renzi . Già, perché l'ex segretario Pd l'avrà pur spuntata in direzione con la chiusura al M5s, ma continua a perdere pezzi. L'ultimo è davvero clamoroso: si tratta di mister ...

Direzione PD - approvata all'unanimità la relazione di Maurizio Martina : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina, come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...