Matteo Renzi contro M5S | È la vecchia destra

Il tributo appassionato di Maria Elena Boschi a Matteo Renzi nel giorno dell'elezione di Martina a segretario Pd : "All'assemblea nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l'unica vera alternativa ai populismi". Lo scrive su facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd. "In questi 4 anni, con le sue politiche il Pd ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il paese. Un grande grazie a ...

Nel Pd tutto gira ancora attorno a Matteo Renzi : Nella grande sala congressi dell'hotel Ergife, profonda periferia nord di Roma, dalla platea gremita parte un urlo: "E allora Ignazio Marino?". È in quel momento che a Matteo Renzi, per citare un delegato romano "scappa la frizione". Il volto gli si accende, si gira in direzione del contestatore, alza la voce: "Ci rivedremo al congresso, riperderete il congresso e il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto". La platea ...

Nicola Zingaretti : "Matteo Renzi non ascolta mai - è un limite enorme" : "A me quello che più mi ha colpito dell'intervento di Matteo e un po' anche mi è dispiaciuto è che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, delle ragioni degli altri. Per un leader è un grandissimo limite". A dirlo è Nicola Zingaretti, che ha commentato con i giornalisti il discorso di Matteo Renzi all'assemblea Pd.Zingaretti continua: "Nostalgia Ds dice Renzi? Caricature di chi non ha ...

Matteo Renzi elenca i 10 motivi per cui il Pd ha perso le elezioni : "Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso". Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in assemblea Pd."Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C'è un'ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?", elenca. "Tre. Le divisioni ...

L’analisi della sconfitta di Matteo Renzi : In un discorso all'assemblea nazionale del PD ha fatto una parziale autocritica e poi ha dato la colpa ai giornali, alla minoranza interna e alle fake news The post L’analisi della sconfitta di Matteo Renzi appeared first on Il Post.

Renzi all'assemblea Pd : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato - arriva il governo Salvini» Video : So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti'. 'Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ...

Matteo Renzi - uno strepitoso delirio : Matteo Salvini al governo per colpa di Bersani e D'Alema : Parla ancora, Matteo Renzi . E rosica assai. Intervistato da Il Giorno , mostra di credere ancora nel Pd: 'Se smettiamo di litigare presto toccherà di nuovo a noi', afferma. Difficile credergli. ...

Il governo Conte vuole abolire il Cnel e ridurre il numero di parlamentari (come Matteo Renzi) : Il ministro dei Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ha annunciato l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il cosiddetto Cnel, uno degli enti pubblici più odiati dagli italiani e da decenni simbolo della battaglia contro gli sprechi pubblici: "Se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai ...

Matteo Renzi approda su Rete 4 : le prime anticipazioni sul progetto : Un programma di Matteo Renzi in onda su Rete 4? Mai dire mai, anzi, la cosa potrebbe diventare presto realtà. Nella presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato annoverato, ma si sa, per certe trasmissioni si può modificare tutto anche all’ultimo momento. I palinsesti, oltretutto, saranno sicuramente sottoposti a cambi durante i prossimi mesi. In corso d’opera, poi, così come accade sempre, anche a seconda dei responso del ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Matteo Renzi - per l'ex segretario del PD una villa da 1 - 3 milioni di euro : Il Partito Democratico che ha guidato fino a poco tempo fa ha ottenuto una sonora sconfitta, di fatto quasi scomparendo dalla cartina geo-politica dell'Italia. Eppure, l'ex segretario PD Matteo Renzi riesce sempre nell'intento di far parlare di sé. Questa volta al centro dell'attenzione ci sarebbe una villa molto costosa che Renzi ...

Matteo Renzi attacca il governo : “Non stanno mantenendo le promesse - sanno solo fare dirette su Facebook” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo Conte: "Tanti spot sui giornali, ma tra un censimento e l'altro c'è qualcuno che possa censire - o almeno ricordare - tutte le promesse della campagna elettorale? Nel primo consiglio dei ministri avevano promesso di abolire la Fornero, fare la Flat Tax al 15%, introdurre il reddito di cittadinanza con 780€ al mese che diventavano 1680€ per una famiglia con due figli, rimpatriare ...

Matteo Renzi annuncia di dire la sua sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale : Matteo Renzi promette di fare chiarezza sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale del 7 luglio. "Il Pd ha perso la maggior parte dei ballottaggi - scrive nella sua e-news -. E qualcuno ha dato a me la responsabilità. Ancora? Mi fa piacere essere considerato l'alibi per tutto, ma questa lettura del voto è poco più che una barzelletta. Credo necessario fare chiarezza: scriverò sul PD con calma nei prossimi giorni in ...