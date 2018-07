Mattarella | sì a incontro con Salvini | lunedì | ma non si parla di magistrati

Lunedì incontro Salvini-Mattarella : non si parlerà di magistratura - : Salvini: "E' sentenza politica" Symbola, Realacci: 'Essere buoni conviene anche alle imprese' 6 luglio 2018 Nessun commento Symbola, Tripoli , Unioncamere, : 'La coesione aiuta la competizione' 6 ...

Mattarella “prende tempo” ma l’incontro si farà : C'è tutto gioco tattico, fatto di contatti informali e dichiarazioni meno incendiarie, attorno all'incontro chiesto da Salvini a Mattarella, brutalmente prima, con più garbo poi. La chiave di lettura, come sempre con questo Quirinale, è il tempo, secondo il metodo già applicato nell'infinito post voto. E che alla fine ha portato alla nascita del governo gialloverde, dopo consultazioni che molto hanno concesso a bizze, ...

Sergio Mattarella smentisce l'incontro con Matteo Salvini : 'All'oscuro di ogni contatto' : Con poche parole, il Quirinale 'gela' Matteo Salvini . 'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è impegnato in una visita all'estero ed è all'oscuro di ogni contatto'. È quanto trapela ...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Lega - sentenza sui fondi : chiesto incontro a Mattarella. «Attacco alla democrazia» : Siamo di fronte a un grave attacco alla democrazia e alla Costituzione: vogliono mettere fuorigioco per via giudiziaria il primo partito italiano, «chiediamo un incontro al capo dello...

La Lega chiede incontro a Mattarella per il sequestro dei conti : 5 luglio 2018 - L'intenzione della Lega di coinvolgere il Presidente della Repubblica dopo la sentenza della Corte di Cassazione che dà il via libera alla Guardia Di Finanza ad eseguire sequestri a tappeto ha sollevato critiche da parte della magistratura. Ieri sera era stato Eugenio Albamonte, ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a schierarsi contro le indiscrezioni trapelate dalla Lega:È fuori da qualsiasi parametro ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella<br> per il sequestro dei conti : La Corte di Cassazione dà l’ok al sequestro di 49 milioni di euro alla Lega, ma il partito del vicepremier Matteo Salvini non ci sta. Secondo quanto riferiscono gli organi di stampa in queste ore, il Carroccio sarebbe addirittura pronto a chiedere un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - fanno sapere fonti interne alla Lega - per mettere fuori gioco per via ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Il sequestro dei fondi è un attacco alla democrazia» : Scontro Carroccio-Csm. Di Maio: «Lo scandalo riguarda Bossi, non Salvini. Ma è una sentenza e va rispettata». Pd: «Grave tirare in ballo il Colle»

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

Sentenza sui fondi al partito - la Lega chiede un incontro a Mattarella 'Messi fuorilegge come in Turchia' : 'Evidentemente le sentenze vanno rispettate in qualunque Paese democratico del mondo. Si possono criticare le sentenze ma non attaccare i giudici, perché questo è contrario al principio di ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»

SEQUESTRO FONDI LEGA - “ATTACCO A DEMOCRAZIA”/ Chiesto incontro a Mattarella : Csm - “toni Salvini inaccettabili” : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "SEQUESTRO soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Fondi - Lega : 'Attacco alla democrazia - incontro con Mattarella' : È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che "ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".