Mattarella riceverà Salvini lunedì |  «Il colloquio non sarà sui magistrati»

Mattarella riceverà Salvini lunedì : “Ma il colloquio non sarà sui magistrati” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , riceverà il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini , lunedì prossimo alle ore 12. “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura”. È quanto afferma una nota dell’ufficio stampa del Quirinale....

