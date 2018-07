Martina | via percorso congressuale Pd | chiuderlo entro europee

Al via l'Assemblea del Pd - Martina segretario : Mandato pieno per l'attuale reggente del partito. Primarie già fissate per l'inizio del 2019 prima delle elezioni europee. Ad aprire i lavori Matteo Renzi - Prima ancora dell'inizio, l'accordo era ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simon Weithaler bronzo - Martina Ziviani sfiora l’oro per un solo decimo! : In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel Tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio. Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al ...

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'Salviamo il Paese'. E i dem manifestazione nazionale a Roma il 1° giugno : Una serie di colloqui per valutare la situazione politica. Nei prossimi giorni sono in programma le assemblee dei gruppi Dem e una direzione nazionale del partito per valutare come votare sulla ...

Cervia - Martina muore a 15 anni di leucemia : “Non dimenticheremo i tuoi occhi sinceri” : Cervia ha detto addio a Martina Andreea Mocean, ragazza di 14 anni morta per una forma di leucemia molto aggressiva che l'ha portata via in brevissimo tempo. Aveva scoperto di essere malata solo due settimane prima del decesso. "Abbiamo tentato il possibile, ma è stato tutto inutile".Continua a leggere

Moro : delegazione Pd con Martina domani a via Caetani : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “domani, 9 maggio, alle ore 9.15 una delegazione del Partito Democratico, composta dal segretario reggente Maurizio Martina, dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, dai capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, si recherà in via Caetani per rendere omaggio ad Aldo Moro in occasione del quarantesimo anniversario della sua ...

Al via la direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Il reggente Martina: "Nel Partito Democratico non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari"

