Martina segretario Pd | scontro sul congresso Ma il vero nodo sarà l’alleanza con i

Assemblea Nazionale Pd/ Diretta streaming video : Martina resta Segretario? Zingaretti - “Congresso pre Europee“ : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato Segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:43:00 GMT)

C'è l'accordo : Martina segretario. E congresso pd entro le europee - Marcucci : "Nel 2019" : Roma. Sabato 7 luglio il Pd deciderà più o meno che cosa fare di se stesso, nell’assemblea convocata all’Ergife. Venerdì 6 luglio si sono incontrati i vertici delle correnti, compreso il reggente Maurizio Martina, osservato speciale. C’erano Lorenzo Guerini per l’area Renzi, Matteo Orfini per i Giov

Accordo chiuso su Martina segretario : Dopo quattro mesi dalla sconfitta alle elezioni politiche il Partito Democratico avrà di nuovo un segretario con un mandato pieno. In vista dell'assemblea nazionale convocata sabato 7 luglio all'hotel Ergife di Roma, l'Accordo per l'elezione di Maurizio Martina, reggente del partito dopo le dimissioni di Matteo Renzi, c'è e viene definito dalle varie anime dem "largo". La battaglia sulla data del congresso invece è ...

Tregua nel Pd su Martina segretario. La resa dei conti è rimandata : Nel Partito democratico regna (per così dire) la pace. Infatti è stato trovato, come è stato scritto anche qui, un accordo per eleggere Maurizio Martina segretario all’assemblea di sabato prossimo. Niente liti, niente drammi plateali il 7 luglio. Ma le cose in realtà non sono così pacifiche come sem

Pd - Delrio : subito Martina segretario con pieni poteri : Roma, 30 giu. , askanews, 'Adesso basta rinvii. Martina va eletto segretario con pieni poteri già all'assemblea di sabato. Avrà una sua segreteria e una sua squadra. Poi, prima del congresso, si deve ...

Congresso Pd prima delle Europee e Martina segretario a tempo : Almeno su un punto sono quasi tutti d'accordo: il Congresso del Pd non va celebrato adesso, a caldo, con la sconfitta delle amministrative che brucerà ancora per qualche mese. Bensì sarà indetto l'anno prossimo, nei primi mesi del 2019, prima cioè delle elezioni Europee di maggio. I nervi tesi, alla luce di un consenso sgretolato anche nelle zone storicamente rosse, porterebbero a una conta che in tanti considerano ...

PIERRE CARNITI E' MORTO/ Storico segretario Cisl e senatore Psi - Martina (Pd) : "Italia grata per suo impegno" : PIERRE CARNITI è MORTO: fu segretario generale Cisl e senatore Psi. L'anno scorso lo scontro con Luigi Di Maio per un attacco del capo politico M5s ai sindacati. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Martina - chiarezza su omicidio migrante. Il commento del segretario del Pd sul delitto in Calabria : ROMA - 'Conosco la realtà di Rosarno, l'abbiamo seguita molto in questi anni perché abbiamo cercato di intervenire in quella realtà, ad esempio con la legge contro il caporalato. Speriamo che si ...

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

Pd : no area Orlando a renziani - si elegga Martina segretario : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “L’assemblea elegga Martina segretario fino al congresso. Poi ognuno farà la sua parte”. Questa la risposta dall’area Orlando all’offerta del fronte renziano di evitare conte domani in assemblea: nessun voto per eleggere il segretario e magari rinviare la convocazione del congresso a una nuova assemblea dopo i ballottaggi delle amministrative. Andrea Orlando sta riunendo i suoi e ...

Pd : Martella - domani assemblea elegga Martina segretario : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Mi auguro che tutti siano coerenti con gli impegni assunti nell’ultima direzione nazionale e che domani Maurizio Martina venga eletto segretario”. Lo dice l’esponente del Pd e coordinatore dell’area orlandiana, Andrea Martella, alla vigilia dell’assemblea nazionale fissata per domani. “Si tratta di un passaggio indispensabile, sia per il delicato momento politico che il ...

