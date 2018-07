Martina segretario e congresso prima delle Europee Scontro tra Renzi e Zingaretti

Pd : assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

L'Assemblea del Pd elegge Maurizio Martina segretario : Roma,, askanews, - Maurizio Martina eletto segretario del Partito democratico. L'Assemblea Dem riunita a Roma lo ha confermato nel ruolo. Traghetterà il partito verso il congresso, con le primarie ...

Il tributo appassionato di Maria Elena Boschi a Matteo Renzi nel giorno dell'elezione di Martina a segretario Pd : "All'assemblea nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l'unica vera alternativa ai populismi". Lo scrive su facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd. "In questi 4 anni, con le sue politiche il Pd ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il paese. Un grande grazie a ...

Assemblea Nazionale Pd - Martina eletto segretario / Diretta : "Obama non basta più". Renzi - "perderete ancora" : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Pd - Maurizio Martina nuovo segretario. Renzi fa la Cassandra : Perderete il congresso : Teleborsa, - Con sette voti contrari e tredici astenuti, l'assemblea del Partito democratico ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente che lancia subito la fase congressuale: "Un ...

Maurizio Martina eletto segretario del Pd : “Dobbiamo costruire un’alternativa - dare una speranza alle persone disilluse” : L'ex ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina è stato eletto segretario del Partito Democratico a pieni poteri: "Dobbiamo tutti essere consapevoli che ci tocca scrivere questa pagina nuova ben oltre le nostre divisioni. Abbiamo le energie per costruire questa ripartenza, questo riscatto. Noi siamo fondamentali per costruire l'alternativa ma non basteremo a noi stessi".Continua a leggere

Pd - Martina eletto segretario dall'assemblea nazionale : Renzi ha attaccato il M5S: 'Trovo che sia la vecchia destra, hanno trasformato la lotta politica in una rissa, restano una corrente della Lega'. Applausi da una parte della platea quando ha ammesso ...

Assemblea Pd : Martina confermato segretario - Renzi attacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...

Maurizio Martina è il nuovo segretario del PD : Lo ha eletto a stragrande maggioranza l'assemblea nazionale del partito, rimarrà in carica fino al congresso che si terrà nei prossimi mesi The post Maurizio Martina è il nuovo segretario del PD appeared first on Il Post.

Pd : assemblea elegge Martina segretario : ANSA, - ROMA, 7 LUG - L'assemblea del Partito Democratico riunita a Roma all'Hotel Ergife ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con 7 voti contrari e 13 astenuti. Tutte le notizie ...

Martina eletto segretario del Pd - solo 7 contrari in assemblea : Roma, 7 lug., askanews, - L'assemblea Pd ha eletto Maurizio Martina segretario del partito. Il voto si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti.

Pd - l'assemblea elegge segretario Maurizio Martina : l'assemblea del Partito democratico ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con voti sette voti contrari e tredici astenuti. Lo ha annunciato il presidente Matteo Orfini intervenendo ...

Pd : assemblea elegge Martina segretario : ANSA, - ROMA, 7 LUG - L'assemblea del Partito Democratico riunita a Roma all'Hotel Ergife ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con 7 voti contrari e 13 astenuti. 7 luglio 2018 ...

ASSEMBLEA NAZIONALE PD - Martina ELETTO SEGRETARIO / Diretta : Renzi - "riperderete". Zingaretti - "non ascolta" : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd: Diretta streaming video da Roma, MARTINA confermato SEGRETARIO? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:08:00 GMT)