Martina muore prima della maturità | le sue compagne discutono la tesina al posto suo

Cervia - Martina muore a 15 anni di leucemia : “Non dimenticheremo i tuoi occhi sinceri” : Cervia ha detto addio a Martina Andreea Mocean, ragazza di 14 anni morta per una forma di leucemia molto aggressiva che l'ha portata via in brevissimo tempo. Aveva scoperto di essere malata solo due settimane prima del decesso. "Abbiamo tentato il possibile, ma è stato tutto inutile".Continua a leggere