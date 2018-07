Martina eletto segretario del Pd | solo 7 contrari in assemblea

ASSEMBLEA NAZIONALE PD - Martina eletto SEGRETARIO / Diretta : Renzi - "riperderete". Zingaretti - "non ascolta" : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd: Diretta streaming video da Roma, MARTINA confermato SEGRETARIO ? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi (Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:08:00 GMT)

Comunali - Martina attacca Salvini 'Il ministro dell Interno fa spot elettorali' : ROMA - 'E' grave che a seggi aperti per le elezioni Comunali proprio il ministro dell'Interno si lanci nell'ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito'.