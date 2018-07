Martina eletto segretario del Pd Renzi attacca M5s | Vecchia destra

Assemblea Nazionale Pd - Martina eletto segretario / Diretta : "Obama non basta più". Renzi - "perderete ancora" : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario ? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi (Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Maurizio Martina eletto segretario del Pd : “Dobbiamo costruire un’alternativa - dare una speranza alle persone disilluse” : L'ex ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina è stato eletto segretario del Partito Democratico a pieni poteri: "Dobbiamo tutti essere consapevoli che ci tocca scrivere questa pagina nuova ben oltre le nostre divisioni. Abbiamo le energie per costruire questa ripartenza, questo riscatto. Noi siamo fondamentali per costruire l'alternativa ma non basteremo a noi stessi".Continua a leggere