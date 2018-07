Mark Zuckerberg sempre più ricco | ora è al terzo posto nel mondo

Russia - il Senato invita Mark Zuckerberg a una sessione plenaria - : Lo ha comunicato la presidente del Consiglio di Federazione, Valentina Matvienko. Per l'inventore di Facebook potrebbe essere il terzo intervento pubblico tenuto in pochi mesi presso sedi ...

Orario e come seguire diretta streaming Mark Zuckerberg al Parlamento europeo oggi 22 maggio : Non pochi si staranno chiedendo come seguire la diretta streaming della sessione di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo di oggi 22 maggio. Il CEO del social network per antonomasia parteciperà ad una sessione specifica presso l'istituzione comunitaria, rispondendo ad una serie di domande che, di certo, hanno come focus principale la protezione dei dati personali e dunque la privacy. Dopo lo scandalo di Cambridge Anlytica, Zuckerberg ha già ...

Come seguire l’incontro di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Alle 18 di martedì 22 maggio Mark Zuckerberg sarà accolto a Bruxelles dal Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, per un incontro di un’ora, in una situazione che si preannuncia ...

L’udienza di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo sarà trasmessa in streaming : Mark Zuckerberg al Congresso (Foto: JIM WATSON/AFP/Getty Images) Anche la testimonianza di Mark Zuckerberg davanti al Parlamento Europeo di domani, martedì 22 maggio, sarà visibile in diretta streaming, così come è già successo per le due audizioni davanti al Congresso degli Stati Uniti. Alle prime notizie dell’incontro tra le istituzioni europee e il Ceo di Facebook, in molti avevano sollevato gli scudi davanti all’idea che il tutto ...

Facebook - audizione di Mark Zuckerberg a Parlamento Ue il 22 maggio - : Il fondatore del social network si presenterà davanti alla Conferenza dei presidenti dell'Eurocamera. Al centro dell'incontro, l'utilizzo dei dati degli utenti alla luce dello scandalo Cambridge ...

Mark Zuckerberg si presenterà davanti al Parlamento Europeo : Mark Zuckerberg davanti al Congresso Usa (Photo by Alex Wong/Getty Images) “Mark Zuckerberg, Ceo e fondatore di Facebook, ha accettato il nostro invito”: il tweet è di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Il testo, accompagnato da una più lunga dichiarazione ufficiale, apre giorni di grande attesa. Zuckerberg siederà davanti ai rappresentanti dei Paesi che nell’arco degli anni più hanno messo in discussione – e ...

Mark Zuckerberg riferirà a Bruxelles sullo scandalo Cambridge Analytica - ma a porte chiuse : Dopo settimane di negoziati, il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha accettato di incontrare degli eurodeputati a Bruxelles. La riunione, destinata a spiegare l’uso dei dati personali di milioni di utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica, avverrà a porte chiuse. Zuckerberg “sarà a Bruxelles appena possibil...

Mark Zuckerberg - il successo low profile di Mr Facebook : Precoce è l’aggettivo che viene in mente guardando la parabola di Mark Zuckerberg, che a 34 anni è al momento una delle persone più invidiate e al contempo odiate al mondo. Il cortocircuito sui dati personali bistrattati da Facebook lo ha messo sul banco degli imputati dai parlamenti di tanti paesi, eppure al di là delle scuse la sua creatura appare ancora invincibile (i cali in Borsa sembrano un ricordo) e insostituibile. Il paradosso del ...

