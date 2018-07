Marina Militare | la Nave Amerigo Vespucci in sosta ad Almeria da 07 al 10 Luglio

Missile esplode per errore sulla nave militare : grave incidente per la Marina tedesca [VIDEO] : Due Marinai sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto su una nave della Marina tedesca Un terribile incidente è avvenuto su una nave della Marina tedesca, anche se per fortuna le conseguenze sono state limitate. Al momento del lancio un Missile è rimasto bloccato ed è esploso all’interno del lanciatore in cui si trovava. La terribile esplosione immortalata in un filmato ha provocato il ferimento di due Marinai, mentre non si sono ...

Al porto di Reggio Calabria arrivano le navi della Marina Militare “Euro” e “Aviere” durante l’ultima campagna navale prima della dismissione : Dal 5 al 9 luglio 2018, il pattugliatore di squadra Aviere e la fregata Euro della Marina Militare sosteranno presso il porto di Reggio Calabria nell’ambito della loro ultima campagna navale prima della dismissione dal servizio. La presenza delle unità navali sarà, infatti, una delle ultime occasioni per visitare queste gloriose rappresentanti di una parte di storia della Marina Militare, che a breve termineranno la vita operativa dopo oltre 30 ...

Marina Militare : distrutti 313 ordigni esplosivi a Cassibile : Si e’ conclusa ieri l’attivita’ dei Palombari della Marina Militare appartenenti al Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta impegnati per 4 giorni nella provincia di Siracusa per portare a termine nelle acque di Cassibile la distruzione di 313 ordigni esplosivi e 1.500 munizioni di armi portatili dell’ultimo conflitto mondiale. La Prefettura di Siracusa – fa sapere in una nota la stessa ...

Marina Militare : ultima campagna per le navi Euro - Aviere e Driade : Oggi la fregata Euro, il pattugliatore di squadra Aviere e la corvetta Driade della Marina Militare, sono partite da La Spezia per iniziare la loro ultima campagna navale nella quale arriveranno in alcuni porti del Mar Tirreno, prima del definitivo rientro nelle rispettive basi in vista della imminente radiazione dal naviglio Militare. “Le tre unità navali – spiega una nota della Marina Militare- hanno recentemente partecipato presso ...

Marina di Ravenna - quando visitare la fregata 'Martinengo' della Marina Militare / FOTO : ... con aree espositive e spettacoli in cielo. Lo show terminerà domenica 24 giugno con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. 'Valore Tricolore' è organizzato dall'Aeroclub Francesco Baracca di Lugo in ...

Marina Militare : varata unità Lss Vulcano : ANSA, - TRIESTE, 23 GIU - E' stata varata ieri nel cantiere navale di Muggiano , La Spezia, l'unità di supporto logistico Lss , Logistic Support Ship, "Vulcano", commissionata a Fincantieri nell'...

Marina Militare : domani al via la IV edizione della “Marisicilia cup” : Venerdì 22 giugno si darà il via alla “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto alla sua IV edizione che si svolgerà nelle acque del golfo Xifonio. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia congiuntamente al Comune di Augusta e al Club Nautico Augusta ASD, sarà fitto di attività sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli e prenderà il via con un incontro socio culturale sullo “Lo sviluppo portuale di Augusta ...

A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti/ E’ sbarcata la Protector della Marina inglese : A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti. E’ sbarcata questa mattina la Protector della marina inglese, con a bordo profughi provenienti dall'Iraq e dal Pakistan(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:57:00 GMT)

Xi Jinping : formare una Marina Militare forte : ... persistere nella formazione politica dell'esercito, nel rafforzamento dell'esercito tramite la riforma, nello sviluppo dell'esercito sulla base di scienza e tecnologia e nell'amministrazione dell'...

Salvini : 'Sbarchi migranti solo con la Marina Militare italiana - niente Ong' : Negli ultimi 6 anni, i governi tecnici hanno permesso lo sbarco di 625 mila immigrati sul territorio italiano. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al contrario, intende invertire la tendenza. Infatti il Vicepremier, secondo le maggiori testate giornalistiche di opposizione e personaggi di sinistra di spicco come Roberto Saviano o Laura Boldrini, avrebbe dichiarato la chiusura totale dei porti per gli ormai insostenibili sbarchi degli ...

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel per la Pace a Marina Militare per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

"La Marina Militare merita il Nobel per la Pace - mi attiverò con ogni mezzo" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo discorso per la Giornata della Marina ad Ancona, nelle stesse ore in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini, d'accordo con il ministro delle Infrastrutture Danilo ...