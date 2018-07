Maltempo USA | nubifragi e alluvioni in Pennsylvania | alberi abbattuti e 10 000 case senza

Maltempo USA - diverse tempeste di sabbia in Arizona : venti fino a 100 km/h e visibilità quasi nulla [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Allerta Meteo - il Maltempo guasta il weekend : instabilità diffusa a macchia di leopardo in tutt’Italia - temperature in picchiata : 1/18 ...

Maltempo : disagi sulle linee ferroviarie - chiusa linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Il Maltempo in Lombardia ha provocato numerosi disagi alle linee ferroviarie. La circolazione, fa sapere Rfi, è stata sospesa sulla linea Luino-Gallarate, nel varesotto, da questa notte, per danni alla rete ferroviaria e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.La mobilità è stata garantita con un autobus fra Luino e Gallarate ma è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rete ...

Maltempo Valle d’Aosta : esonda torrente a Rhemes - chiusa strada regionale : Forte temporale ieri sera in Valle d’Aosta: è esondato il torrente Rego’, a Rhemes-Saint-Georges. Sulla SR24 si è riversato del fango e di conseguenza, con un’ordinanza comunale, ne è stata disposta la chiusura tra Frassiney e La Barmaz. Al momento la strada risulta percorribile in senso alternato, ma verrà nuovamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dei detriti. L'articolo Maltempo Valle ...

Maltempo USA - gravissime alluvioni in Iowa : caduti 250 mm di pioggia in poche ore - un morto [GALLERY] : 1/11 ...

Maltempo USA - forti tempeste dilaniano il sud-est : tornado con venti fino a 180 km/h - blackout e un ferito [GALLERY] : 1/12 ...

Temptation Island 2018 : rimandato - causa Maltempo. Intanto due tentatori sono già fuori dal reality : Temptation Island 2018 rimandato causa maltempo. Il reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni si fa un po’ attendere. Non è mai successo in 5 anni di programmazione che l’isola dalle tentazioni debba fare i conti anche con le bizze e i capricci del maltempo. Temptation Island 2018: un nubifragio si abbatte sulla Sardegna, troupe bloccata in albergo Come già saprete, la troupe del reality condotto da Filippo Bisciglia si trova già in ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Ragusa - allerta Maltempo per lunedì 25 giugno : Il Comune di Ragusa annuncia che da domani mattina alle ore 6 sarà attivo il presidio territoriale di Protezione Civile per l'allerta meteo maltempo.

Maltempo - crolla il tetto di una casa nel Vibonese : strada chiusa : Forte Maltempo in Calabria, in particolare la zona del Vibonese che nei giorni scorsi è stata colpita da piogge violente e nubifragi. Nicotora e Joppolo i centri maggiormente devastati. In particolare, in conseguenza a ciò, il tetto di una casa disabitata, sita sul centrale viale del Re, a Dasà, nel Vibonese, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona. I detriti hanno invaso parte della strada e si è reso ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...

Maltempo Veneto : temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...

Maltempo USA - le piogge più intense in Texas dall’uragano Harvey : alluvioni lampo e grandi disagi [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...