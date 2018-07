Maltempo | situazione drammatica in Giappone | 38 morti per il tifone Maria | 5 milioni di

Maltempo - situazione drammatica in Trentino : strade chiuse - rifugio Taramelli isolato : L’eccezionale ondata di Maltempo ha portato anche alla chiusura di diverse strade in Trentino. La situazione delle strade e della circolazione e’ la seguente: Strada statale 48: circonvallazione di Moena chiusa; Strada statale 48: la rotatoria di Soraga e’ stata ripristinata alla circolazione in serata, dopo l’interruzione dovuta agli allagamenti; Statale 346 del passo San Pellegrino: chiusa; il passaggio dei mezzi per la ...

Maltempo - alluvione a Moena : un centinaio di evacuati - situazione di emergenza : Forte Maltempo nel pomeriggio in val di Fassa e, in particolare a Moena, dove si sono verificati disagi e il blocco della circolazione. Fino ad ora, si legge sul sito della provincia di Trento, non si segnalano problemi alle persone. L’acqua, rilasciata dai pendii del passo San Pellegrino, ha invaso la statale delle Dolomiti all’altezza dell’albergo Cavalletto, formando nel centro di Moena un torrente fangoso. A scopo ...

Maltempo : situazione tornata alla normalità nella Basilica di Bari : E’ rientrata alla normalità la situazione nella cripta della Basilica di San Nicola a Bari che, in seguito alla pioggia persistente della scorsa notte e di questa mattina si è allagata con circa 10 cm d’acqua. L’acqua è stata rimossa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei fedeli e già questa mattina è stato possibile riprendere il calendario previsto delle celebrazioni. “Quando l’acqua non riesce a ...

Maltempo - violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo in Calabria - nuova bomba d’acqua a Nicotera : situazione drammatica [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo Calabria - allagamenti a Cosenza : “Situazione temporalesca violenta e straordinaria” - evacuate 3 famiglie [VIDEO] : A causa dell’ondata di Maltempo e dei conseguenti allagamenti che hanno colpito ieri la città di Cosenza, è stata decisa l’evacuazione di tre famiglie: le abbondanti precipitazioni hanno creato problemi ad una fogna che ha allagato i piani inferiori di due abitazioni e il parcheggio antistante i fabbricati. “Si è trattato di una situazione temporalesca violenta e straordinaria che a causa degli allagamenti ha provocato danni ...

Maltempo in Calabria - situazione critica a Palmi : tornado e bomba d’acqua - danni e disagi [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto di Stefania Romeo ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo Piemonte : frana a Bussoleno in Valsusa - “la situazione è un disastro” : 1/5 ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine a Torino : situazione critica a Moncalieri : 1/14 ...

Maltempo Puglia : situazione critica nel Foggiano - ingenti danni alle colture : L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Puglia ha colpito principalmente le zone della Capitanata: vento forte, piogge e grandinate hanno investito Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cerignola e Apricena. Tanti gli alberi sradicati, i rami spezzati e i segnali stradali abbattuti. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per allagamenti in box e scantinati. Segnalati disagi ...

Maltempo Siena : la situazione a Sinalunga “sta tornando alla normalità” : A Sinalunga (Siena) “la situazione è risolta e sta tornando alla normalità“: lo ha reso noto il sindaco Riccardo Agnoletti, in riferimento all’ondata di Maltempo che ieri ha provocato l’esondazione di due torrenti. “Fino alle ore 14 la tratta ferroviaria Chiusi-Siena sarà interrotta. I tecnici sono al lavoro ed è pertanto attivo un servizio sostitutivo di autobus nel tratto tra Chiusi e Sinalunga. In generale, il ...

Situazione Maltempo in Sardegna : forti disagi ed allagamenti : Permane l’allerta maltempo in diverse aree della Sardegna. Nell’Isola si registrano notevoli disagi. Le aree maggiormente colpite sono il Sulcis, nelle