Maltempo | piogge torrenziali in Serbia | temporali e forti venti

Maltempo al Nord - tromba d'aria a Pozzo D'Adda. Forti piogge su Torino - : Nel Milanese, nella notte, è stata scoperchiata una palazzina. Esondato il Seveso. Disagi anche nella città piemontese, dove un'automobile è rimasta intrappolata in un sottopasso. Previste nuove

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso (2) : (AdnKronos) – A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade dal fango. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora. Dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il ...

Maltempo : forti piogge - a Milano esonda il Seveso : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge della notte hanno provocato l’esondazione del fiume Seveso, a Milano, intorno alle 3.10 di questa mattina. Il fiume è tornato ai livelli sotto soglia di guardia intorno alle 6.15, rende noto il Comune di Milano, ma viale Fulvio Testi resta chiuso al traffico. “E’ prevista una nuova perturbazione e l’allerta resta in corso”. (segue) L'articolo Maltempo: forti piogge, ...

Maltempo in Pakistan : forti piogge a Lahore - 8 morti : piogge torrenziali hanno provocato allagamenti a Lahore: 8 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite ieri. Finora, secondo Geo News, sono stati registrati 280 mm di pioggia in un arco di quasi 10 ore consecutive e a Lahore continua a piovere anche se con minore intensità. A causa del Maltempo 5 edifici sono crollati e un tratto di strada è sprofondato creando una voragine profonda circa 6 metri e larga 60 metri. Si prevedono ulteriori ...

Maltempo - piogge torrenziali in Serbia : danni e allagamenti : piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal Maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che ...

Maltempo Puglia : piogge intense a Bari - allagate strade e cantine : piogge intense dalla notte a Bari: le precipitazioni hanno causato l’allagamento della cripta della Basilica di San Nicola. Si segnala inoltre l’allagamento di alcuni sottovia (Santa Fara e de La Rotella, nei pressi della Metro) e di numerose strade, soprattutto nel quartiere San Paolo. I vigili del fuoco sono intervenuti a Palo del Colle (Bari) sono intervenuti in soccorso a una persona in difficoltà, e anche per allagamenti di ...

Maltempo : allerta meteo - in arrivo piogge sulle regioni del sud : Ancora Maltempo sulle regioni meridionali, con piogge e temporali che interesseranno in particolare il versante ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...