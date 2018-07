Maltempo | emergenza in Giappone | 24 morti | 3 milioni di famiglie evacuate e 500

Maltempo - emergenza a Kyoto : evacuate 83mila persone dopo le forti piogge [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo - alluvione a Moena : un centinaio di evacuati - situazione di emergenza : Forte Maltempo nel pomeriggio in val di Fassa e, in particolare a Moena, dove si sono verificati disagi e il blocco della circolazione. Fino ad ora, si legge sul sito della provincia di Trento, non si segnalano problemi alle persone. L’acqua, rilasciata dai pendii del passo San Pellegrino, ha invaso la statale delle Dolomiti all’altezza dell’albergo Cavalletto, formando nel centro di Moena un torrente fangoso. A scopo ...

Maltempo - nubifragi in Calabria : la Giunta chiede lo stato di emergenza : La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo - Cdm : “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : pronta la richiesta dello stato di emergenza : A seguito delle forti precipitazioni e dei conseguenti gravi danni verificatisi su gran parte del territorio calabrese tra il 14 ed il 19 giugno scorso, la Giunta Regionale ha provveduto a raccogliere le numerose segnalazioni di criticità pervenute da vari comuni ed enti alla Sala Operativa di Protezione Civile, ed ha predisposto tutti i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da sottoporre entro domani ...

Maltempo Calabria - emergenza ambientale e viabilità : si riuniscono i Sindaci dell’Area dello Stretto. Deliberata richiesta stato di calamità : L’Associazione dei Sindaci dell’Area dello Stretto, guidata dal Presidente, nonché Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, si è riunita in assemblea presso il comune di Campo Calabro. I Sindaci, durante la riunione, hanno affrontato due importanti problematiche: l’emergenza ambientale causata dai violenti nubifragi che negli ultimi giorni si sono abbattuti in tutta la zona, e la manutenzione della rete viaria sulle strade di competenza della ...

Maltempo : terminata l’emergenza meteo a Canicattì : Maltempo in Sicilia, in particolare a Canicattì (Ag), dove da poco è terminata l’emergenza meteo. Dalle 13 si è abbattuta una “bomba d’acqua” ha allagato la dorsale cementificata del vecchio fiume Naro. La pioggia è durata un’ora ed il sistema di smaltimento delle acque meteoriche tutto sommato ha retto. Con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell’ordine all’opera per eventuali ...

Maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Pronti a chiedere lo Stato di emergenza” : A seguito delle forti piogge e dei conseguenti gravi danni che hanno interessato gran parte della Calabria tra il 16 ed il 19 giugno scorso, la Giunta Regionale, raccogliendo le continue segnalazioni di criticità che continuano a provenire alla Sala Operativa di Protezione Civile, sta predisponendo i provvedimenti formali per la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza che dovrà essere approvato dal Governo. “Si tratta di un ...

Maltempo in Calabria : la Regione pronta a chiedere lo stato di emergenza : A seguito delle forti piogge e dei conseguenti gravi danni che hanno interessato gran parte della Calabria tra il 16

Maltempo - emergenza in Calabria : chiuso per precauzione il tratto della SS18 Bagnara C. : E’ stato provvisoriamente chiuso al traffico a scopo precauzionale il tratto compreso tra il chilometro 504,000 e il chilometro 511,000 della strada statale 18 nel comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Lo comunica l’Anas. “Con la Prefettura di Reggio Calabria – è detto in un comunicato – sono state concordate delle chiusure qualora le condizioni del tempo dovessero peggiorare e causare altri ...

Maltempo Calabria : “Sì all’odg sull’emergenza alluvione” : Approvazione di un ordine del giorno sollecitato dal consigliere Pd Michelangelo Mirabello, riguardante l’Accordo di programma quadro trasporti per la messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale 23, galleria di Coppolino di Joppolo, “vista la particolare situazione di disagio creatasi a seguito dei fenomeni alluvionali di questi giorni”. L'articolo Maltempo Calabria: “Sì all’odg sull’emergenza ...

Maltempo - emergenza a Bari : allagati Asl e i piani interrati dell’ospedale : Parte dei piani interrati dell’ospedale San Paolo e dell’ex Cto di Bari si sono allagati a causa del violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla città. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per drenare l’acqua da corridoi e stanze. A quanto si apprende, non ci sono state conseguenze per i pazienti ricoverati, mentre non sono ancora quantificati i danni alle strutture. Secondo le prime informazioni, alcuni ...

Maltempo Piemonte - frana Bussoleno : la Regione chiede lo stato d’emergenza [GALLERY] : 1/17 ...

Maltempo - frana in Valtellina : stato di emergenza a Madesimo e Campodolcino : Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine da Palazzo ...