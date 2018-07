Mai vista Giulia | la figlia di Carlo Verdone? Ha seguito le orme di papà al contrario del

ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING STONES/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Intervista esclusiva a Lisa - vincitrice di Ora o Mai Più : “Sono una guerriera.. Il plagio? Non c’è! E’ da denuncia” : Intervista a AnnaLisa Panetta in arte Lisa “Sempre, Sempre quasi fino a diventare niente… solo amore se è amore questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce dell’anima, che nessuno può comprendere all’infuori di te…” Le ricordate queste parole? Come poterle dimenticare? Sono di un testo musicale meraviglioso cantate da un’artista strepitosa che è tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione del programma musicale Ora o ...

Ritrovamento choc : in una casa 11 cadaveri della stessa famiglia. Peggio di un film horror : “Una cosa Mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...

Michelle Hunziker come non l'avete Mai vista. "Mio marito mi ha fatto bere di brutto" : "Mio marito mi ha fatto bere di brutto". La serata di festeggiamenti è terminata con un alcol-test eseguito appositamente per i follower. Michelle Hunziker ha postato nelle sue storie di Instagram il foto-video racconto della sua uscita "speciale" in compagnia di Tomaso Trussardi: prima uno scatto dell'outfit, poi della bottiglia di champagne, poi un video che la mostra apparentemente alticcia.Noi due a lume di candela...raro e ...

Arriva la Carta dei valori dei Riders. "Tutele fondamentali in vista dell'incontro con Di Maio" : Foodora, Foodracers, Moovenda e Prestofood hanno deciso di promuovere e firmare la prima Carta dei valori del food delivery, per "sottoscrivere il proprio impegno a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider". Lo rendono noto, attraverso un comunicato, le stesse aziende del settore delle consegne di cibo a domicilio. Le tutele in questione, si legge nel documento, comprendono la contrattualizzazione con contratti di ...

Lisa intervista Gossipetv : “A Ora o Mai più siamo tutti vincitori - Masini sa tirare fuori il meglio di me. L’amore? Non mi aspetto nulla” : Lisa, la cantante di Ora o mai più, intervista a Gossipetv: il tumore, la carriera, Marco Masini e la vita privata Lisa è una cantante riservata, di poche parole. “Poche ma buone“, ci ha assicurato durante l’intervista realizzata in occasione del ritorno in tv per Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto […] L'articolo Lisa intervista Gossipetv: “A Ora o mai più siamo tutti vincitori, Masini sa tirare fuori ...

'L'ha fatto'. La Canalis in spiaggia come non si è Mai vista. Le foto non mentono : Chissà se Elisabetta è davvero in dolce attesa o se, al contrario, la piccola Skyler Eva dovrà aspettare ancora per giocare con un fratellino o una sorellina. Ma quella sulla presunta seconda gravidanza non è la sola che gira sulla ex Velina di Striscia. Il nuovo gossip, con tanto di 'foto-prova' arriva direttamente dalla rivista Gente. In questi giorni d'estate, la Canalis è tornata a casa, nella sua Sardegna, e figuratevi se il suo arrivo è ...

“L’ha fatto”. Elisabetta Canalis in spiaggia come non si è Mai vista. Le foto non mentono. Una vera e propria ‘esplosione’ : Si sarà pure trasferita da tempo negli Stati Uniti, ma Elisabetta Canalis, una delle Veline di Striscia la Notizia più famose e amate di sempre, continua a dominare la cronaca rosa anche da oltreoceano. Se poi Eli, che è anche attivissima sui social, torna in Italia, beh, viene da sé che si riprende in un attimo lo scettro della più chiacchierata. Negli ultimi giorni, per dire, fa tanto rumore un pettegolezzo circa la sua presunta ...

“Ah - è lei?”. Ecco chi è la sorella di Matteo Salvini. Mai vista? Che differenza… : Su Matteo Salvini sappiamo praticamente tutto, o almeno ci sembra. Il primo matrimonio nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, giornalista presso una radio privata, di origini pugliesi: da lei ha un figlio, Federico, nel 2003. Dopo aver divorziato da Fabrizia, Matteo inizia a convivere con Giulia Martinelli, dalla quale ha, nel dicembre 2012, una figlia: Mirta. Poi, all’inizio del 2015 la rivista Novella 2000 svela la storia tra Salvini e la ...

Migranti - Salvini 'Alla Libia 12 motovedette'. E attacca Macron 'Fa il matto - Mai vista carezza al Papa' : ROMA - In Libia ci sono 662mila Migranti: il 91 per cento uomini e il 10 per cento sono minori. I dati, aggiornati a marzo scorso e calcolati dall'Oim, Organizzazione internazionale migrazioni, sono ...

Elena Morali intervista : “Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavorare con Scintilla e non ho Mai litigato con Paola Di Benedetto” : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa […] L'articolo Elena Morali intervista: “Contenta per la mia canzone Touch me, ...

“Che cambiamento!”. Rosa Perrotta - i fan lo notano subito : com’è adesso. Non l’avevamo Mai vista così : Nell’era social e dei modelli (soprattutto modelle) prestabiliti, ogni tanto un punto di rottura ci vuole. Paladina è diventata Rosa Perrotta con il suo scatto social in bikini che mette tutti d’accordo. Strano di questi tempi visto che sul web i complimenti e i buoni propositi spesso sono fagocitati da polemiche, liti da tastiera e sgarri verbali poco eleganti. E invece stavolta l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex naufraga ...