Magliette rosse per i migranti | tanti volti noti aderiscono sui social

Migliaia di Magliette rosse per fermare l'emorragia di umanità : Roma,, askanews, - "Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità". Sono Migliaia le adesioni all'appello promosso da Libera di don Luigi Ciotti, dal giornalista Francesco Viviano e da altre ...

Magliette rosse per la tragedia dei migranti - l'appello vola sui social : "Coloriamo di umanità anche le piazze" : L'hashtag della giornata tra i primi della classifica di Twitter. Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Ci sono anche Saviano, "Mettiamoci nei loro panni", Vasco...

Salvini ironizza sulle Magliette rosse in memoria dei bambini morti in mare : "Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi...". E l'emoticon di un bacio. Così Matteo Salvini prende le distanze, su Facebook, dall'appello di Libera e Don Ciotti a indossare oggi una maglietta rossa in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.Le magliette rosse ricordano i pigiamini rossi indossati dai bimbi annegati una settimana fa ...

Migranti - Magliette rosse in piazza contro "l'emorragia di umanità" : Migranti, magliette rosse in piazza contro "l'emorragia di umanità" L'iniziativa, con appuntamento centrale il 7 luglio alle 11 in piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, è stata promossa da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente e Anpi. Il colore scelto è quello delle magliette dei bambini sulle ...

Migranti : Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti - sabato Magliette rosse : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire al