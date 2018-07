Maglietta rossa per il dramma dei migranti | molte le adesioni

Una Maglietta rossa per ritornare umani : Magliette rosse ovunque, in tutta Italia. Sono davvero tantissimi quelli che hanno aderito all’iniziativa lanciata dalle ong, con don Luigi Ciotti di Libera in prima fila: tutti sono stati invitati, nella giornata di oggi, 7 luglio, a indossare una maglietta rossa per ricordare i tanti, troppi, migranti morti in mare. L’hashtag #magliettarossa ha invaso Twitter, per gridare: «Fermiamo l’emorragia di umanità». LEGGI ANCHEMigranti, le fake ...

Don Ciotti a Salvini : "La Maglietta rossa? Gliela porto io" : "Gliela porto molto volentieri una maglietta al Viminale, un piccolo gesto, fatto con rispetto". Replica così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, al post del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha ironizzato sull'iniziativa sui migranti dicendo di non avere una maglietta rossa da indossare. "Credo che dobbiamo poter incontrarci - ha detto don Ciotti intervistato da Rainews 24 durante la manifestazione di Libera a Roma - per ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Gad Lerner - coperto di insulti sui social/ Nel mirino l'appello pro-migranti in Maglietta rossa e rolex : Gad Lerner, coperto di insulti sui social network: ultime notizie nel mirino l'appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex fatto dal giornalista su Twitter(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:54:00 GMT)

Migranti : Palermo - Orlando e Mattina in Maglietta rossa già da oggi : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina indosseranno, con un giorno di anticipo, le magliette rosse simbolo dell'iniziativa di domani a sostegno dei Migranti. Orlando e Mattina indosseranno la maglietta già oggi pom

