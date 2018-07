Maglietta rossa | boom per l' iniziativa di Libera Salvini ironizza | ira Boldrini

"Ehi tu con la Maglietta rossa - sei lo stesso che appoggiò la guerra in Libia?" : "Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacché di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in Libia, preludio di una delle crisi migratorie più gravi della storia? Sei tu, ti riconosco, sei stato il supporter di Hillary Clinton, ti ci sei fatto anche i selfie insieme, ma è lei che convinse Obama ad uccidere Gheddafi e non lo fece per le violazioni dei ...

Raduno di Lealtà e azione - presidio dell’Anpi contro l’estrema destra : “Qui con la Maglietta rossa contro fascismo” : Bandiere, magliette rosse e Bella Ciao a poca distanza da quelle con il lupo di Lealtà azione e il tricolore. È la piazza dei militanti antifascisti dell’Anpi che si sono radunati ad Abbiategrasso (Milano) per protestare contro la Festa del Sole, la due giorni organizzata dalla formazione di estrema destra Lealtà azione. Un corteo antifascista cui ha partecipato la presidente nazionale Carla Nespolo, che ha citato anche l’iniziativa ...

Maglietta rossa per il dramma dei migranti : molte le adesioni sui social : Di rosso era vestito il piccolo Aylan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l'indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l'altro giorno ...

"Maglietta rossa & Rolex" - Salvini contro Lerner : "Maglietta rossa & Rolex, fantastico". Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un post su Facebook punta il dito contro il giornalista Gad Lerner che, aderendo all' iniziativa ...

Una Maglietta rossa per ritornare umani : Magliette rosse ovunque, in tutta Italia. Sono davvero tantissimi quelli che hanno aderito all’iniziativa lanciata dalle ong, con don Luigi Ciotti di Libera in prima fila: tutti sono stati invitati, nella giornata di oggi, 7 luglio, a indossare una maglietta rossa per ricordare i tanti, troppi, migranti morti in mare. L’hashtag #magliettarossa ha invaso Twitter, per gridare: «Fermiamo l’emorragia di umanità». LEGGI ANCHEMigranti, le fake ...

Don Ciotti a Salvini : "La Maglietta rossa? Gliela porto io" : "Gliela porto molto volentieri una maglietta al Viminale, un piccolo gesto, fatto con rispetto". Replica così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, al post del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha ironizzato sull'iniziativa sui migranti dicendo di non avere una maglietta rossa da indossare. "Credo che dobbiamo poter incontrarci - ha detto don Ciotti intervistato da Rainews 24 durante la manifestazione di Libera a Roma - per ...

Ecco perché le vostre bacheche social sono piene di gente in Maglietta rossa : Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all' isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla Goletta Verde di Legambiente in navigazione verso la Campania. In tanti hanno aderito e risposto all'iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti di Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, ANPI e dal giornalista Francesco Viviano, che invitava tutti a indossare ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Una Maglietta rossa per ritornare umani : la campagna di Libera per i migranti : Perché mettersi nei panni degli altri - cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità - è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...