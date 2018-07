adnkronos

: Magistratura, Di Maio: 'Correnti vanno superate' - BinaryOptionEU : Magistratura, Di Maio: 'Correnti vanno superate' - Adnkronos : Magistratura, Di Maio: 'Correnti vanno superate' -

(Di sabato 7 luglio 2018) "La- conclude Di- deve fare il proprio lavoro e noi non l'abbiamo mai attaccata, ma ci siamo sempre permessi di dire che, ad esempio, i magistrati che entrano in politica non ...