Mafia - Dell'utri verso la scarcerazione : pena differita per motivi di salute. I medici : «Rischio morte improvvisa» : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'utri, detenuto per scontare una...

Mafia : Faraone (Pd) - bene decisione tribunale su Dell’Utri : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo con soddisfazione il differimento della pena disposta oggi per Marcello Dell’Utri. Stiamo monitorando anche altri casi di detenuti ignoti con patologie gravi e incompatibili, ci auguriamo che anch’essi come Marcello possano quanto prima ottenere un differimento della pena”. Così il capogruppo del Pd in Commissione Sanità al Senato Davide Faraone, Maria Antonietta Farina ...

Mafia - Dell'utri verso la scarcerazione : pena differita per motivi di salute : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'utri, detenuto per scontare una condanna ...

Mafia - il Tribunale di Sorveglianza differisce la pena per Dell'Utri

Mafia - differita pena a Dell'Utri : 19.44 Il Tribunale di Sorveglianza,accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri.

Stato-Mafia - da Andreotti a Dell’Utri fino alla Trattativa : il saggio-bussola del giornalista Grassi : Fare chiarezza sulla Trattativa Stato-mafia, con l’obiettivo di sciogliere i nodi di una stagione politica, quella del passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, su cui si è scritto tutto e il contrario di tutto. Come bussola, sempre presente, il filo che lega i rapporti tra le istituzioni e la criminalità organizzato e che è emerso da sentenze definitive in Cassazione. Venticinque anni di indagini e processi, che hanno col tempo ...

Mafia - Cassazione ordina nuovo processo per ex presidente della Sicilia Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e lo aveva condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora si terrà un nuovo ...

Di Maio : «La Mafia è un atteggiamento - anche di certe banche e di uomini dello Stato» : «La mafia è un atteggiamento prima di tutto, lo vediamo nelle organizzazioni criminali ma anche in altri istituti. Lo vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche , ci sono sentenze sull'usura, e a ...

Di Maio : «La Mafia è un atteggiamento - anche di banche e di uomini dello Stato» : L’affondo del vicepremier dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi nel mirino della `ndrangheta

Di Maio shock : "La Mafia è un atteggiamento - anche di certe banche e di uomini dello Stato" : Il vicepremier e ministro del Lavoro ha incontrato Nino De Masi, titolare di una ditta che produce macchine agricole e sotto scorta per aver denunciato la ‘ndrangheta nella piana di Gioia Tauro. "La mafia è un atteggiamento che vediamo nelle organizzazioni criminali ma non solo" ha detto.

Mafia - arrestata donna boss : "Gestiva affari della famiglia di Riesi"/ Ultime notizie : colpo al clan Cammarata : Mafia, arrestata donna boss Maria Catena Cammarata accusata di gestire gli affari della famiglia di Riesi: blitz e duro colpo all'intero clan, altri 20 arresti in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:30:00 GMT)