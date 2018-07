Lunedì Mattarella vede Salvini | no colloquio su magistratura

Fondi Lega - Mattarella riceve Salvini Lunedì. Ma il Colle specifica : “Non si parlerà di magistrati” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Vice Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. Ma non si parlerà di toghe e Fondi della Lega, al centro di un processo e di un sequestro da 49 milioni di euro. Lo specifica in una nota l’Ufficio Stampa del Quirinale: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della ...

E' il giorno decisivo per il governo. E Lunedì si porta il nome del premier a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia che si terrà domenica. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo ...

Governo - Salvini : "Lunedì si chiude - oppure la parola tornerà a Mattarella" : Movimento 5 Stelle e Lega hanno chiuso il contratto di Governo. Ci sono delle "piccole parti da sistemare" - come ha spiegato nel tardo pomeriggio Di Maio - ma l'accordo ha già superato il vaglio dei due capi politici. Resta da sciogliere il nodo legato al Premier che secondo Di Maio "non rappresenterà un problema", ribadendo di essere "molto fiducioso" perché "sono sicuro che troveremo una soluzione". Senza un nome da portare a Mattarella i ...

