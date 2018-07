Lunedì incontro Salvini-Mattarella | non si parlerà di magistratura

Governo - Conte e il primo Lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...