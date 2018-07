Lunedì al Quirinale l' incontro tra Mattarella e Salvini

Quirinale - Lunedì Mattarella riceve Salvini : Ma non si parlerà di giustizia : Teleborsa, - "lunedì a mezzogiorno incontrerò Mattarella. Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per ...