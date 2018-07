L' ultima disfatta del Pd | Pittella finisce agli arresti

ilgiornale

: Mi si è inceppato il gufaggio. Non si è più ripreso dalla disfatta del Giappone. Ultima chance per #BrasileBelgio… - steffvolponius : Mi si è inceppato il gufaggio. Non si è più ripreso dalla disfatta del Giappone. Ultima chance per #BrasileBelgio… - Hellzapoppin80 : @Omantini @siceid @matteorenzi @AndreaOrlandosp @giannicuperlo Guarda che nell'ultima tornata dei ballottaggio la d… - mg_calvagno : @fattoquotidiano Spero di vivere abbastanza per vedere la disfatta di Salvini, filo Putin, e di di Maio burattino… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Marcellochi? Da 24 ore nessuno sembra più conoscerlo: ora in Basilicata lo sport più praticato è il tuffo dal carro dell'(ex) vincitore.Il presidente (Pd) della Regione è finitodomiciliari con l'accusa di falso e abuso d'ufficio.L'ambito in cui si sarebbero consumate le "condotte criminali" è quello della sanità, da sempre riserva di caccia privilegiata per una classe politica che fa coincidere l'amministrazione della cosa pubblica con la gestione, fine a se stessa, del potere. Obiettivo: consolidare "rendite di posizione attraverso meccanismi di raccomandazioni e clientele". Vizio italico di vecchia data, geograficamente trasversale.Di questo "metodo" la dinastiaha fatto il suo marchio di fabbrica, con la connivenza e la complicità di tutti quei lucani che oggi godono delle disgrazie pittelliane, come se fino a ieri avessero vissuto su Marte. Invece in ...