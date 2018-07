L' omicidio dell' indifferenza

omicidio Loris - il padre : 'La conferma della condanna di Veronica non mi ridarà mio figlio' : Catania - 'La conferma della condanna di Veronica non mi ridarà mio figlio. Ma Loris un minimo di giustizia doveva averla. Mio figlio rimane sempre nel mio cuore. Ho ricucito i rapporti con mio padre. ...

Messico - dietro l'omicidio del sindaco l'ombra della scomparsa dei napoletani : Dopo il giorno dello sgomento per l'agguato nel quale è stato assassinato il sindaco di Tecalitlan, è entrata in scena la polizia federale che ha preso le redini delle indagini. In cima alla lista ...

omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca - bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell’immigrato : Si discute moltissimo in queste ore dell'Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca. Il 77enne è stato letteralmente finito a mani nude da un immigrato, tale Charles Opoku Kwasi, nato nel Ghana 31 anni fa, che a quanto pare viveva in Italia senza una fissa dimora e privo un permesso in Italia da almeno quattro anni. Nello specifico, sta prendendo piede una bufala mista a disinformazione sull'accaduto, in quanto il ragazzo era stato arrestato nella ...

omicidio Alpi-Hrovatin : la Federazione della Stampa italiana continua la battaglia : La decisione del Gip di Roma Andrea Fanelli di richiedere ulteriori accertamenti sull'Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin conferma che ancora molto resta da fare per ottenere verità e giustizia ...

omicidio Andrea La Rosa : la perizia legale rivela che fu chiuso vivo nel bidone dell’acido : Nuovi particolari sconvolgenti emergono dalle note di riepilogo dei carabinieri a proposito delle indagini sulla morte [VIDEO] di Andrea La Rosa, l’ex calciatore assassinato a Milano nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017. Al contrario di quanto si credeva inizialmente, non sarebbe deceduto per le ferite provocategli da Raffaele Rullo e dalla madre di lui, Antonietta Biancaniello. Infatti l’uomo sarebbe stato rinchiuso ancora vivo nel ...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati due italiani e due albanesi per tentato omicidio. Uno è un ultrà dell'Inter. Pm : «Aggressione per futili motivi» : MILANO - È legato alla curva dell'Inter uno dei fermati la notte scorsa per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore...

Niccolò Bettarini - 4 fermati per tentato omicidio : uno è legato a curva dell’Inter : Sono stati fermati in quattro, quasi tutti con precedenti penali, per l’aggressione a Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio della conduttrice tv Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato domenica mattina fuori dall’Old Fashion, discoteca del centro a Milano. Sono due italiani di 24 e 29 anni e altrettanti albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Uno di loro, l’italiano più giovane, è legato alla curva ...

Impruneta - presunto duplice omicidio/ Ultime notizie - Firenze : caccia al figlio della coppia : Impruneta, presunto duplice omicidio: Ultime notizie, due persone ritrovate morte in una abitazione a Firenze, carabinieri alla ricerca del figlio della coppia(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:18:00 GMT)

omicidio Nino Agostino - perquisita l’abitazione dell’ex 007 Bruno Contrada : sequestrate foto e appunti sul delitto : Sono tornati a casa di Bruno Contrada per perquisirla. E questa volta gli investigatori della Dia cercano elementi utili all’inchiesta sull’Omicidio dell’agente Nino Agostino, ucciso assieme alla moglie Ida a Villagrazia di Carini, nel 1989. A ordinare la perquisizione nell’abitazione dell’ex numero due del Sisde è stata la procura generale di Palermo, cha ha avocato l’indagine sul delitto del poliziotto dopo ...