LIVE Ginnastica | Campionati Italiani 2018 in DIRETTA | Elisa Iorio sfida Giorgia Villa

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. ORO CAMBONI e argento Zennaro e Tartaglini nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in ginnastica ritmica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. ORO CAMBONI e argento Zennaro nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in ginnastica ritmica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. Zennaro argento nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in ginnastica ritmica! : ... venerdì 29 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lara Mori completa il tris! Che trionfo al libero. Argenti Lodadio e Grisetti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Ficco e Bordignon - medaglie dal sollevamento. Lodadio e Grisetti argento nella ginnastica - delusione Mori. Chamizo a caccia dell’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lodadio argento agli anelli - Mori e Grisetti cadono sugli staggi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lodadio argento agli anelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Ficco e Bordignon - medaglie dal sollevamento. Lodadio argento nella ginnastica. Chamizo a caccia dell’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità. Lara Mori vuole vincere ancora - Grisetti e Lodadio all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo vuole l’oro. Ficco vince nel sollevamento - tra poco ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all'oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , martedì 26 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all’oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ITALIA PADRONA! Record di ori nel nuoto - trionfano anche scherma e ginnastica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Lara Mori sfida Vanhille per l’oro nell’all-around! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Alle ore 17.30 si disputerà la Finale del concorso generale individuale femminile e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Lara Mori e Giada Grisetti sfideranno Louise Vanhille e Ana Perez per la conquista della medaglia d’oro. Uno scontro totale tra le azzurre, la francese e la spagnola per salire sul gradino più alto del podio. La nostra capitana ha ...