LIVE Fognini-Vesely | terzo turno Wimbledon 2018 in DIRETTA | il ligure vuole gli ottavi di

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini vuole gli ottavi di finale - torna Rafael Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo. In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - l’azzurro trascina il croato al quinto parziale!!! Ci si gioca tutto!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO FOGNINI - agli ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Un menù ricco quello che ci apprestiamo a gustare quest’oggi sulla terra rossa di Parigi. Il nostro Fabio FOGNINI darà il via alle danze sul campo Centrale affrontando la testa di serie n.16 del seeding Kyle Edmund. Una sfida aperta ad ogni risultato tra due giocatori che mai si sono incontrati. Per Fabio un esame importante, visto la posta in ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : IMMENSO FOGNINI - agli ottavi contro Cilic. Avanti Nadal - fuori Giorgi : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di match del Roland Garros 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 11.00 . Buon divertimento!