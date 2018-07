Listeria | verdure e mais a rischio Ecco i surgelati ritirati in Italia ed Europa

ALLARME Listeria LIDL E FINDUS/ Prodotti ritirati dai supermercati : minestroni - mais e verdure - ecco quali : Epidemia di Listeriosi: LIDL ritira i Prodotti in Sicilia: stop alla vendita di mais e di mix verdure surgelate, Prodotti in uno stabilimento ungherese. 9 decessi in tutta Europa(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:16:00 GMT)