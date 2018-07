Listeria | ritiro per minestroni surgelati Allerta contaminazione in mezza Europa

Rischio Listeria nei minestroni - si allarga ritiro lotti. La ministra : “Nessun focolaio in Italia” : Si allarga il ritiro dei lotti per i prodotti surgelati a Rischio di contaminazione di Listeria: dopo i minestroni Findus, in Sicilia sono stati ritirati alcuni lotti della Freshona nei supermercati Lidl. Altri ritiri in tutta Europa. La ministra della Salute Giulia Grillo rassicura: "Nessun focolaio in Italia".Continua a leggere

