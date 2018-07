“Listeria nei fagiolini” | Findus e Freshona ritirano alcuni lotti per precauzione La

ilfattoquotidiano

: Rischio Listeria nei fagiolini: ritirato minestrone Findus [news aggiornata alle 17:23] - repubblica : Rischio Listeria nei fagiolini: ritirato minestrone Findus [news aggiornata alle 17:23] - repubblica : Listeria nei fagiolini: ritirato minestrone Findus [news aggiornata alle 17:09] - fattoquotidiano : “Listeria nei fagiolini”, ritiro precauzionale di prodotti Findus e Freshona. La ministra Grillo: “Nessun focolaio… -

(Di sabato 7 luglio 2018) L’aziendaha ritirato diversidi 4 tipi di minestrone surgelato per il rischio di contaminazione da batterio Listeria. A comunicarlo è la società stessa sul suo sito, in cui pubblica l’elenco deioggetto del richiamo volontario e “del tutto precauzionale“. La segnalazione, si legge nel comunicato, viene dal fornitore Greenyard: la potenziale contaminazione da Listeria riguarda una partita di fagiolini utilizzata in minima parte nella merceritirata dal mercato. Inoltre, la società ricorda che i prodotti surgelati vanno consumati solo previa cottura, e già solamente quest’ultima annullerebbe ogni potenziale rischio per la salute. “Si precisa che questo richiamo precauzionale e su base volontaria si riferisce esclusivamente aidei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo né altridegli stessi prodotti, né ...