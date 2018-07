Listeria | è allerta in tutta l’Europa | si allargano i ritiri di surgelati

meteoweb.eu

: Il motivo del ritiro è una contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può dare origine a diversi dis… - cagliaripad : Il motivo del ritiro è una contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può dare origine a diversi dis… - cagliaripad : Il motivo del ritiro è una contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può dare origine a disturbi ga… - SibiliaC : Allerta alimentare in Europa, listeria in prosciutto cotto stagionato italiano ritirato dal mercato -

(Di sabato 7 luglio 2018) Dalla Germania al Regno Unito passando per l’Austria, in Europa sidi prodotti alimentari, a seguito del possibile rischio di contaminazione da. Il pericoloso batterio, di cui è in corso un’epidemia dal 2015 che nel vecchio continente ha causato 47 casi e 9 decessi, si trasmette attraverso cibi contaminati ma viene ucciso attraverso la cottura. Diverse le marche coinvolte nell’operazione precauzionale che riguarda mais e verdure. In Austria, riporta il sito web della Kleine Zetung, principale quotidiano nazionale, a finire nel mirino sono i prodotti di marchio Penny, venduti nell’omonima catena di supermercati, in particolare i mix di verdure messicane, fritte, borgognona e balcaniche. In Germania il mix di verdure Freshona Gemuesemix e il mais dolce da un chilo venduto dai supermercati Lidl. Nel Regno Unito, dove due persone ...