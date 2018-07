L' Isola del Cinema a Roma | sull' Isola Tiberina - Date 2018

Croazia - finisce male fiaccolata dei tifosi : evacuata l'Isola dell'Amore : I fan croati che volevano sostenere la loro nazionale di calcio con una performance con le torce hanno causato un incendio sulla famosa 'Isola dell'Amorè, secondo quanto riferito dai media locali ...

Russia 2018 : tifosi Croazia provocano incendio per festeggiamenti sull’Isola dell’Amore : I fan croati che volevano sostenere la loro nazionale di calcio con una performance con le torce hanno causato un incendio sulla famosa ‘Isola dell’Amore’, secondo quanto riferito dai media locali citando i vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato venerdì notte e circa un centinaio di persone hanno dovuto essere evacuate dall’isola, che si trova a sud di Zara, sul mare Adriatico, e che dal cielo è a forma di ...

AlbIsola - rissa all'esterno della discoteca Golden Beach : tre feriti in codice giallo : Tre feriti trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Questo il bilancio della rissa che è avvenuta questa notte intorno alle 4 all'esterno della discoteca Golden Beach di Albisola ...

Ventotene - l'Isola delle storie : In più, in un mondo letterario piccolo, rissoso e disunito, creare una comunità che sa trasformare gli egocentrismi in amicizie è uno dei miracoli che l'isola compie». I forzati della scrittura lo ...

Da L’Isola di Pietro alla Dottoressa Giò - le fiction dell’autunno Mediaset portano tutti in corsia : Nessuna novità è venuta fuori dall'annuncio dei palinsesti Mediaset ma quello che è certo che tra L'Isola di Pietro e la Dottoressa Giò sembra che il pubblico di Canale 5 sarà portato in corsia tra bimbi pronti a nascere e misteri da rislvere. Proprio in questi giorni si stanno tenendo le riprese delle puntate delle fiction dell'autunno e se da una parte Gianni Morandi e il resto del cast della prima stagione de L'Isola di Pietro si sono ...

Forte scossa di terremoto in Russia - al largo della penIsola della Kamchatka [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte scossa di terremoto in Russia - al largo della penIsola della Kamchatka [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Madeira - l’Isola portoghese che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo : alla scoperta del paradiso naturalistico delle Canarie [GALLERY] : 1/26 ...

Bambina di 6 anni uccisa sull'Isola delle vacanze : fermato un giovane : Shock sull'Isola di Bute, località di vacanza in Scozia non lontano dall'Irlanda. Una bimba di sei anni è scomparsa nel nulla, per poi essere ritrovata cadavere dopo qualche ora in un...

Bambina di 6 anni uccisa sull'Isola delle vacanze : fermato un giovane : Shock sull'Isola di Bute, località di vacanza in Scozia. Una bimba di sei anni è scomparsa nel nulla, per poi essere ritrovata cadavere dopo qualche ora in un bosco: un adolescente...

Alessandro Borghese sbarca nella PenIsola Sorrentina alla scoperta del miglior ristorante : La terza puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky prodotta da DRYMEDIA - in onda giovedì 5 luglio alle ore 21.15 su Sky Uno - tocca una delle mete estive per eccellenza:...

Terremoti : la parte ovest dell’Isola di Ustica (Palermo) si è sollevata di oltre 30 cm [FOTO] : La parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si sarebbe sollevata di oltre 30 cm a causa di due Terremoti avvenuti nel primo quarto del 1900. È quanto emerge dal rilevamento a nuoto per lo studio dei meccanismi di erosione e delle variazioni del livello del mare lungo i 13 km del perimetro dell’isola, condotto nell’ambito del progetto scientifico internazionale Geoswim dell’ENEA e dell’Università di Trieste, che prevede la mappatura complessiva ...

AlbIsola - ecco gli eventi della settimana : ecco gli eventi della settimana di Albisola: Venerdì 6 luglio Terrazza sul mare, ore 21.30 Concerto del Trio Mald'Estro Concerto al confine tra classica, popolare e jazz, a cura di PA Croce Verde ...

Dailymotion dovrà rimuovere i filmati non autorizzati dell''Isola dei famosi' : Nessuna censura quindi, nessun sistema di filtraggio o di controllo preventivo, nessun bavaglio al mondo internet: solo tutela del diritto di autore e di chi, come Mediaset, crea e investe sui ...