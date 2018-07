L' inquinamento atmosferico fa aumentare in modo importante i nuovi casi di diabete

Diabete : l’inquinamento atmosferico contribuisce in maniera significativa alla malattia : Il Diabete è una delle malattie in più rapido aumento: colpisce oltre 420 milioni di persone nel mondo. Le cause principali sono un’alimentazione poco sana, uno stile di vita sedentario e l’obesità, ma ora un nuovo studio della Washington University in St. Louis indica che anche il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico svolge un ruolo. “Il nostro studio mostra un importante collegamento tra inquinamento atmosferico e Diabete a ...