L’Inghilterra si è qualificata alle semifinali dei Mondiali

L'Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali : L'Inghilterra ha battuto ai calci di rigore la Colombia nell'ultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio e si è qualificata ai quarti, che giocherà contro la Svezia sabato 7 luglio. Alla Spartak Arena di Mosca, l'Inghilterra si è portata

Tabellone Mondiali Russia 2018 – L'Inghilterra è l'ultima qualificata - il quadro definitivo dei quarti di finale : L'Inghilterra è l'ultima selezione a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, affronterà la Svezia di Granqvist Si completa il Tabellone dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, è l'Inghilterra l'ultima Nazionale a qualificarsi. La vittoria ottenuta contro la Colombia ai rigori permette agli uomini di Southgate di staccare il pass per il turno successivo, dove affronterà la Svezia di

L'Inghilterra ha battuto 6-1 Panama e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali : Nella prima partita di domenica ai Mondiali di calcio l'Inghilterra ha battuto 6-1 Panama e si qualificata agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Grazie alla vittoria dell'Inghilterra, anche il Belgio si è qualificato matematicamente alla fase successiva. Panama