L’incontro tra i diplomati magistrali e Fdi del 6 luglio

Juventus-Cristiano Ronaldo - cresce l’ottimismo : l’esito delL’incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes è sorprendente : L’agente di Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez ribadendogli la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid, cresce l’ottimismo dunque in casa Juventus Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dal Real Madrid, è questo il contenuto del dialogo avuto nella serata di ieri tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese. LaPresse/Tano Pecoraro Una frattura netta e insanabile quella tra il numero ...

La mediazione di Juncker per L’incontro Conte-Macron. Mattarella : evitare strappi : Cosa sta succedendo? Chiede Jean-Claude Juncker a Giuseppe Conte. L’Europa ora teme l’implosione, teme che sul cruciale fronte italiano l’argine possa non reggere più. È questa inquietudine che percorre la telefonata del presidente della commissione Ue al premier. Un tentativo estremo di spingere a una conciliazione con il presidente francese Emm...

Migranti - Tria cancella L’incontro con Le Maire. Alta tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male?

Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie

Strette di mano - sigarette e bodyguard. Le curiosità sulL’incontro tra Kim e Trump : Denuclearizzazione contro sanzioni e sicurezza. L’incontro fra Donald Trump e Kim jong-un ha come scopo uno scambio. Lo ha spiegato il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «L’obiettivo di Donald Trump domani a Singapore è ottenere una denuclearizzazione totale e verificabile. In cambio, leverà le sanzioni e garantirà a Kim Jong-un la sicurezza della Corea del Nord». Da parte nordcoreana ci sono dichiarazioni ufficiali altisonanti, ma ...

Tra meno di 24 ore i leader di Stati Uniti e Corea del Nord si incontreranno a Singapore, faccia a faccia, per la prima volta: e intanto sono già successe moltissime cose

Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa

L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, a Singapore,

Kim Kardashian: le migliori reazioni all'incontro tra la star e Donald Trump

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta L’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Parigi - L’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe : “Raccontami come hai salvato il bambino” : Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricevuto il giovane all’Eliseo. L'articolo Parigi, l’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe: “Raccontami come hai salvato il ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli e Antonio Padellaro : “La strana coppia al governo”. Rivedi L’incontro : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva Antonio Padellaro e Paolo Mieli incontrano il pubblico parlando de “La strana coppia al governo” L'articolo Festa del Fatto, Paolo Mieli e Antonio Padellaro: “La strana coppia al governo”. Rivedi l’incontro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - lo spread sfonda quota 200 Oggi L’incontro tra Conte e Bankitalia : Torna a correre il differenziale dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia