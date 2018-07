Libia | missione sorpresa ministro Moavero

Migranti - piano commissione Italia-Libia : 23.47 Un piano di rafforzamento urgente delle forze libiche è stato messo a punto in una riunione della commissione bilaterale italo-libica a Tripoli. Il programma, definito 'piano Salvini', prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche. L'Italia donerà alla Libia 10 motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Finanza e stanzierà circa 1,4 ...

MIGRANTI - MALTA SEQUESTRA ONG SEAWATCH/ Ultime notizie - Commissione Ue : “non rimandarli in Libia” : MIGRANTI, nave SEAWATCH messa in stato di fermo nei porti di MALTA: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:45:00 GMT)

Migranti - la Commissione Ue "Non li rimanderemo in Libia" : Tanto si sta discutendo in questi giorni del ruolo della Guardia costiera libica nel Mediterraneo. I ruoli sono chiari: l'Italia , e l'Europa, sembrano voler affidare sempre più alla Marina di Tripoli ...

L'Italia chiederà una missione Nato ai confini sud della Libia : La frase è scivolata via, tra una polemica con la Francia e l'ennesima bordata contro le Ong. Ma è in quella frase, pronunciata ieri da Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera, che c'è il salto di qualità dell'impegno italiano sul fronte Sud. A partire dalla Libia. Che Roma intendesse rafforzare il rapporto con Tripoli, attraverso un sostegno, in mezzi e uomini, alla Guardia costiera, l'HuffPost lo ...

La missione di Salvini in Libia - rimontare la Francia - alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge ...

La missione di Salvini in Libia (rimontare la Francia) alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge dai retroscena dei giornali del viaggio lampo del ministro dell’Interno in Libia, di ritorno dal quale si è detto sicuro di aver trovato una sintonia con le autorità libiche. Il vice premier ha escluso ...

La missione di Salvini in Libia - spiegata da Salvini : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, di ritorno dalla visita lampo a Tripoli, si dice sicuro di aver trovato sintonia con le autorità libiche e non mostra alcuna preoccupazione per il trattamento dei migranti, torna a sparare contro la Francia e contro le Ong e assicura che tornerà in Libia prima della fine dell'estate. Il segretario della Lega twitta foto di cotolette e patatine mangiati a bordo dell'aereo che lo ...

Matteo Salvini in missione in Libia : “Massimo impegno insieme sui migranti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito alla volta della Libia in missione istituzionale. Proprio ieri sera, Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo e ringraziato la Guardia Costiera libica per l'operazione. Il capo del Viminale ha in mente di coinvolgere sempre più le autorità libiche nel controllo delle frontiere esterne e della zona Sar.Continua a leggere

Salvini in missione in Libia : "Imporrà le sue posizioni rigide sui migranti" : "missione #Libia, si parte!". Questo il messaggio con cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l'inizio del suo viaggio nel Paese del Nordafrica. Ad accompagnare il post ci sono anche le...

"Missione #Libia - si parte!". Salvini annuncia su Twitter la partenza : "Missione #Libia, si parte!". Questo il tweet con cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia il suo viaggio nel Paese del Nordafrica. Ad accompagnare il post ci sono anche le foto del leader della Lega mentre arriva in aeroporto e poi a bordo di un aereo militare.Missione #Libia, si parte! pic.Twitter.com/HTnLccSZ6A — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 25 giugno 2018Ieri il braccio di ferro fra la Guardia Costiera italiana e ...

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...