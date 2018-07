' Lezione dolorosa' | il Brasile è scosso Critiche a Neymar

corrieredellosport

: RT @ansacalciosport: 'Lezione dolorosa', Brasile scosso. Media:Critiche a Neymar, la paura di Coutinho, il futuro di Tite | #ANSA https://t… - leonzan75 : RT @ansacalciosport: 'Lezione dolorosa', Brasile scosso. Media:Critiche a Neymar, la paura di Coutinho, il futuro di Tite | #ANSA https://t… - zazoomblog : Una lezione dolorosa. Un sogno che si schianta. La stampa brasiliana rigira il coltello nella piaga della sconfitta… -

(Di sabato 7 luglio 2018) I verdeoro sono in buona compagnia: ' Per la prima volta dal 1930e Germania non saranno fra i primi quattro della Coppa del mondo '. Largo spazio fotografico al pianto e alla disperazione ...