Lewis Hamilton | GP Gran Bretagna 2018 | “La pole position è per i tifosi | che battaglia

F1 - analisi qualifiche GP Gran Bretagna 2018 : Lewis Hamilton si supera per precedere le Ferrari - Red Bull lontane - Haas solide - Leclerc stupisce : Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 sono state tra le più emozionanti e vibranti degli ultimi anni, e Lewis Hamilton ha dovuto estrarre tutto quello che aveva da sè, e dalla sua vettura, per mettersi in pole position. Le Ferrari spaventano nella “tana” della Mercedes, mentre le Red Bull annaspano e precedono di poco le Haas, sempre più in rampa di lancio. La Mercedes centra l’ennesima partenza al ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Un weekend speciale. Siamo i più veloci ed i migliori alla fine” : Decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in quel di Silverstone (Gran Bretagna) e per Lewis Hamilton è da sempre un weekend speciale. Idolo di casa e vittorioso nelle ultime quattro edizioni (cinque successi complessivi), Lewis si presenta ai nastri di partenza desideroso di riscatto dopo il ritiro sul Red Bull Ring (Austria). Un ko inatteso che non arrivava dalla corsa in Malesia del 2016 per l’alfiere della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton. Le Rosse per l’impresa nella tana del nemico : Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perché il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista del ...

F1 - Ricciardo prepara uno scherzetto ad Hamilton a Silverstone : “potrei rubare la vittoria a Lewis” : Il pilota della Red Bull ha parlato del prossimo Gran Premio di Silverstone, rivelando di voler sottrarre la vittoria a Lewis Hamilton Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Una gara difficile per noi. Dobbiamo analizzare i problemi di affidabilità” : E’ la notizia del giorno al termine del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: Lewis Hamilton costretto al ritiro e a perdere la vetta della classifica iridata riservata ai piloti a vantaggio del ferrarista Sebastian Vettel, avanti di un punto rispetto al britannico. Una corsa che, dopo i primi giri, sembrava in mano alle Frecce d’Argento ma poi il problema occorso a Vallteri Bottas e poi quello allo stesso ...