ilgiornale

: Lerner 'accoglie' col Rolex al polso - IGPNewsOnline : Lerner 'accoglie' col Rolex al polso - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - uandarin : RT @LuigiMascheroni: Bisogna distinguere tra pietas, dovuta a ogni essere umano in difficoltà, e le preoccupazioni per flussi migratori fuo… -

(Di sabato 7 luglio 2018) I migliori hashtag della nostra vita. Gadieri ha aderito su Twitter all'appello pro immigrati lanciato da don Luigi Ciotti e sponsorizzato da Laura Boldrini & Compagni per fermare "l'emorragia di umanità" che ha colpito la società italiana: "È solo un piccolo gesto di attenzione, ma facciamolo" #magliettarossa. I piccoli gesti di attenzione sono importanti, ma sono i dettagli che fanno la Storia.Maniche corte e sorriso lungo, il giornalista Gad- una carriera sul'asse Lotta continua-RaiTre-Repubblica-La7-Laeffe - si è fatto fotografare a sostegno della campagna arcobaleno in tweet e camicia rossa d'ordinanza. Ma soprattutto, non si sa se per un tragico errore di comunicazione o per un sottilissimo senso dell'umorismo, sul suo terrazzo di Portofino (ma speriamo che sia una fake news) e con costosissimo orologio d'oro. Apriti social."Bel terrazzo", è stato il primo ...