Lega | Salvini da Mattarella il 9 luglio

Fondi Lega - Mattarella riceve Salvini lunedì. Ma il Colle specifica : “Non si parlerà di magistrati” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Vice Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. Ma non si parlerà di toghe e Fondi della Lega, al centro di un processo e di un sequestro da 49 milioni di euro. Lo specifica in una nota l’Ufficio Stampa del Quirinale: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Fondi Lega - scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

Vittorio Feltri - soldi della Lega : vietano a Salvini persino di chiedere aiuto a Mattarella : Ricordiamo però che alcuni anni fa, l' amministratore della Margherita, gemella del Partito democratico, si intascò la non risibile somma di 25 milioni eppure non cadde il mondo e neppure un petalo ...

Lega-giustizia : Salvini smorza l'attesa su Mattarella - ma è bufera per l'uscita d'un sottosegretario sulle toghe rosse : Il vicepremier: 'Aspetto rispettosamente di conferire con il mio presidente'; sulla giustizia però scoppia un'altra polemica dopo le parole del sottosegretario leghista Morrone che prima si augura la ...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Sequestro milioni Lega - Salvini all'assedio di Mattarella : Così Mattarella dovrà affrontare la "bega" Salvini e, se incontro ci sarà, dovrà anche trovare il modo di non farsi coinvolgere in un conflitto istituzionale tra ordine giudiziario e politica ...

Lega - Di Maio : Salvini non ha chiesto a Mattarella di pronunciarsi : Roma, 6 lug., askanews, - 'Io non credo che sia stato chiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi ...

Lega - il delirio di Di Pietro : "Salvini umilia istituzioni. Mi fa vergognare" : Antonio Di Pietro spara alzo zero. E se la prende con Salvini. L'ex ministro e pm è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Cusano Campus, invitato per commentare la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega Nord, la richiesta del segretario di incontrare Mattarella e - ovviamente - lo scontro tra Magistratura e Carroccio (partita che oggi si è colorata anche con le dichiarazioni del sottosegretario Morrone). "È un film già visto - attacca ...

Sergio Mattarella - inchiesta Lega : il no del Quirinale a Matteo Salvini : Una risposta ufficiale dal Quirinale non è ancora arrivata. Anche perchè una richiesta formale al Capo dello Stato non è giunta, per un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini . Il quale da ...

Salvini : #iostoconsalvini - dimostriamo quanto grande comunità Lega : Roma – “Qualche buonista milionario vuole un’immigrazione fuori controllo, ma io penso che la stragrande maggioranza degli italiani voglia tranquillita’, ordine e rispetto. Sbaglio? Facciamo vedere quanto e’ grande la Comunita’ della Lega, clicca sull’immagine per decorare la tua foto profilo o vai su http://bit.ly/iostoconSalvini”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ...

Fondi Lega - Salvini non si arrende : 'Spero di vedere Mattarella il prima possibile' : 'Attendo rispettosamente la fissazione di una data' ha ripetuto stamattina il ministro dell'Interno. Il Capo dello Stato tornerà stasera dalla sua visita nei paesi baltici. Ma il clima non sembra ...

Luigi Di Maio ci prova con Matteo Salvini : 'Inutile metterci contro - nella Lega molte persone leali. Per la prima volta...' : E 'in questo percorso, nella Lega, trovo una lealtà che difficilmente si trova in politica'. Che sia un messaggio nascosto a Salvini, per allearsi alle prossime elezioni?

Lega - Salvini e i 49mln di rimborsi elettorali; in mezzo la democrazia : Il Presidente della Repubblica è all'estero ed è all'oscuro di qualunque contatto. E' arrivata nella tarda serata di ieri da fonti della deLegazione al seguito di Mattarella in Lituania la smentita di ...