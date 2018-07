Lega e Cinque stelle litigano per la cassaforte

Morbillo - boom di casi in Inghilterra. Il Times attacca Cinquestelle e Lega : ... scrive il Times che aggiunge: 'C'è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica che ammazza i ...

Gentiloni : M5S e Lega ci sono già costati più di cinque miliardi : Ha ottenuto un piccolo ufficio, tre metri per quattro ricavati dentro un ex convento di suore, a due passi da Montecitorio e proprio dentro questo austero contesto spunta un Paolo Gentiloni tagliente come mai prima d’ora: «Credo che questo sia un governo pericoloso. Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12...

'Voucher all'esame del governo' - è scontro tra Lega e cinquestelle : Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei cinquestelle - non fa parte del ...

La Lega oltre quota 31% : ora toglie consensi ai Cinque Stelle : Il centrodestra va avanti a valango. A trainarlo è la Lega di Matteo Salvini che, almeno nei sondaggio, sembra non arrestarsi più. Secondo le ultime rilevazioni fatte da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il Carroccio sarebbe al 31,2%. È quasi il 14% in più rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo. L'avanzata sembra erodore anche i voti del Movimento 5 Stelle che, negli ultimi quattro mesi, ha perso ben tre punti ed è sceso sotto ...

Milano - due assessori regionali e cinque parlamentari di Lega e Fdi alla festa dei neofascisti di Lealtà Azione : cinque parlamentari, due assessori lombardi e un consigliere regionale. Si incontreranno tutti al meeting di Lealtà Azione, associAzione di estrema destra vicina agli Hammerskin, che si terrà ad Abbiategrasso, nel Milanese, il 6 e il 7 luglio. alla festa del Sole, che quest’anno ha come filo conduttore dei dibattiti “Senza tradizione siamo foglie al vento”, parteciperanno ai dibattiti due componenti della giunta ...

Terra dei Fuochi - è braccio di ferro tra cinquestelle e Lega : La strada verso la vivibilità della Terra dei Fuochi è ancora lunga. Il consiglio dei ministri, convocato ieri sera, non mette fine al braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui quella ...

Reddito di cittadinanza-vitalizi Due bufale targate Cinquestelle? Inizia la corsa elettorale con la Lega : Dal primo novembre stop ai vitalizi per gli ex parlamentari ma più che uno stop sarà una rivalutazione che interesserà 1338 su 1405 onorevoli. Già dire stop è una forzatura perché non perderanno il “diritto” ma percepiranno qualcosa in meno per un risparmio italiano, comunque, di circa 40 milioni... Segui su affaritaliani.it

[L'analisi] Solo una donna resiste allo tsunami Lega-Cinque Stelle. Il dato clamoroso di Pisa - Siena e Imola : Ma in realtà l'ultima notte delle elezioni ha consegnato definitivamente alla cronaca della politica la fine di un'epoca e l'implosione di un partito, rottamato inesorabilmente dal suo rottamatore. ...

Ballottaggi in 75 Comuni - la Lega cerca conferme. Cinque Stelle in corsa solo per 3 capoluoghi : Dopo la prima tornata elettorale del 10 giugno non brillante per il M5S, i due alleati di governo si sfidano di nuovo nel turno di Ballottaggi che conclude il ciclo delle elezioni amministrative 2018. Il trionfo della Lega di Matteo Salvini è dato quasi per scontato, dopo i sondaggi che segnano il Carroccio in netto vantaggio sui CinqueStelle. Se i...

[L'analisi] Il fanatico della paura si è mangiato i Cinque Stelle. Ecco perché la Lega è diventata il primo partito d'Italia : Andiamo a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura». Prima del voto di fiducia al governo si era dimessa Francesca Menna, dicndoe di ...

[L'inchiesta] Soldi e posti di lavoro - così il costruttore Parnasi pagava Cinque Stelle e e Lega. "Sono tutti sodali" : Il buongiorno al governo del cambiamento giallo-verde arriva di prima mattina con 288 pagine di ordinanza di custodia cautelare che sono l'apoteosi di patti corruttivi vecchia maniera. "Le indagini " ...

Governo - la carica dei sottosegretari campani : nella squadra cinque M5S e uno Lega : Laura Castelli , M5s, e Massimo Garavaglia , Lega, saranno viceministri all'Economia. Come sottosegretari arrivano al Mef il leghista Massimo Bitonci e il pentastellato siciliano Alessio Villarosa. ...

Amministrative : Lega protagonista ai ballottaggi anche a Terni e Siena. Ma senza accordo con i Cinquestelle : Una Lega che continua a crescere e a trainare il centrodestra. Un centrosinistra parzialmente soddisfatto e il movimento cinque stelle che perde terreno. È la fotografia delle ultime Amministrative ...

Sondaggio Swg Mentana - vola il Movimento Cinque Stelle : Lega stabile - cala ancora Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle sfonda il tetto del 31% secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana al TgLa7. Secondo la rilevazione, i grillini sono ora al 31,5%, in risalita dello 0,6%. ...