Lecce | maxi offerta per il bomber Andrea La Mantia | in costruzione un tandem d' attacco

(Di sabato 7 luglio 2018) Ilci prova: creare una squadra che possa portare a risultati importanti. Anche da neopromossa, ilvuole ben figurare anche perché ha una storia da rispettare che lo vede da sempre protagonista in Serie B (delle ultime 5 Serie B giocate, ben 4 volte ilè stato promosso in A). Per questo motivo, il direttore Mauro Meluso, d'accordo con la società e con la guida tecnica (mister Liverani confermato in panchina), vuole accelerare i tempi del calciomercato per creare una rosa già pronta al 70-80% nel ritiro che partirà la prossima settimana. Già acquistati alcuni calciatori di livello per la Serie B, adesso ilvuole sferrare l'decisivo nella trattativa perLa(13 reti nell'ultima stagione) della Virtus Entella. Finora le operazioni di calciomercato delsono state le seguenti: Riccardi (già in prestito al, è stato acquistato a ...