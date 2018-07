Le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ultime notizie/ Perez : CR7 esca allo scoperto - come Xabi Alonso nel 2014 : Cristiano Ronaldo alla Juventus, ultime notizie sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ La richiesta della Cia di aumentare le minime (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 7 luglio. La Confederazione italiana agricoltori avanza una richiesta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:53:00 GMT)

ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scandalo Pittella in Basilicata travolge il Pd (7 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: arresto per il governatore della Basilicata. Velocizzare l'uscita dalla grotta dei ragazzi thailandesi. Mondiali, oggi gli ultimi quarti. (7 luglio 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Cagliari - uccide il padre a coltellate e si consegna/ ultime notizie - killer 20enne ha problemi psichiatrici : Cagliari, uccide il padre a coltellate e si consegna alla polizia: Ultime notizie Soleminis, il killer è un ragazzo di venti anni con problemi psichiatrici(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:43:00 GMT)

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : OSSIGENO IN CALO/ ultime notizie : sub morto - "completeremo missione per lui" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: OSSIGENO in CALO. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:15:00 GMT)

Jorginho al Chelsea? / ultime notizie - Sarri può far saltare il passaggio al City : Jorginho al Chelsea? Ultime notizie, Maurizio Sarri può far saltare il passaggio del regista italo-brasiliano al Manchester City di Pep Guardiola. Lo vuole portare con lui a Londra.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Di Maria al Napoli/ ultime notizie - Sconcerti boccia il possibile colpo a sorpresa di De Laurentiis : Di Maria al Napoli, Ultime notizie: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis per rispondere alla Juventus pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo? Il calcio italiano pronto alla svolta.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Thailandia - ragazzi nella grotta : ossigeno in calo/ ultime notizie : morto un sub - operazioni ripartono domani : Thailandia, ragazzi nella grotta: ossigeno in calo. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Buffon al Psg : è ufficiale/ Video ultime notizie - l'ex Juventus : "Solo loro potevano farmi cambiare idea" : Buffon al Psg è ufficiale, Calciomercato: prevista per lunedi 9 luglio la presentazione del portiere ex Juventus alle ore 13.00 al Parco dei Principi. Oggi le visite mediche. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:46:00 GMT)

GROTTE THAILANDIA : “RAGAZZI USCIRANNO DA DOVE SONO ENTRATI”/ ultime notizie : cunicolo - fallito ogni tentativo : GROTTE killer in THAILANDIA, morto soccorritore. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle GROTTE, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:44:00 GMT)

NAINGGOLAN - INCIDENTE IN FERRARI : AUTO DISTRUTTA - COME STA?/ ultime notizie Inter : schianto contro guardrail : Radja NAINGGOLAN, INCIDENTE in AUTOstrada: FERRARI DISTRUTTA. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco COME sta il belga(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:24:00 GMT)

JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO : ultime NOTIZIE/ Real Madrid - addio già comunicato : CR7 a Torino martedì? : Cristiano RONALDO alla Juventus, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:22:00 GMT)

CETONA - STRANGOLA LA MOGLIE E SI IMPICCA/ ultime notizie : omicidio-suicidio - a Siena e Messina stesso copione : Donna uccisa a CETONA: marito ricercato e poi trovato IMPICCAto. La 40enne trovata soffocata in casa, trovata l'auto del marito, poi la tragica scoperta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:05:00 GMT)

MILANO - VIOLENTA GRANDINATA E ALLAGAMENTI/ Video - ultime notizie maltempo : temporale e rischio tromba d'aria : tromba d'aria e nubifragi a Ciarnin, Video. ultime notizie maltempo: alberi divelti e stabilimenti danneggiati, ma nessun ferito. VIOLENTA GRANDINATA a MILANO, primi ALLAGAMENTI(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:38:00 GMT)