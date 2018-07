Le prime pagine di oggi : La circolare ai prefetti di Salvini sul diritto d'asilo, il rinvio delle nuove regole sul copyright al Parlamento Europeo, e la trattativa fra Ronaldo e la Juventus The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : La Lega chiede udienza a Mattarella per i soldi, Boeri e Salvini litigano sugli immigrati, e l'autocertificazione per i vaccini a scuola

Le prime pagine di oggi : Le reazioni al "decreto dignità", il sequestro dei fondi della Lega, e la Juventus tratta Ronaldo?

Le prime pagine di oggi : Il "decreto dignità" approvato dal governo, il ritrovamento dei ragazzini nella grotta in Thailandia, e il Brasile va avanti ai Mondiali

Le prime pagine di oggi : Salvini a Pontida, le dimissioni del ministro dell'Interno tedesco, e la Spagna fuori dai Mondiali

Le prime pagine di oggi : Il naufragio al largo della Libia, Roberto Fico sull'apertura dei porti, Messi e Ronaldo fuori dal Mondiale

Le prime pagine di oggi : L'accordo europeo sui migranti (sul quale sono tutti in disaccordo), e il nuovo naufragio in Libia

Le prime pagine di oggi : Le divisioni al Consiglio europeo, l'interrogatorio di Parnasi, e Casellati difende le pensioni dei senatori

Le prime pagine di oggi : L'attesa per il Consiglio Europeo, le preoccupazioni di Confindustria sui conti pubblici, e l'eliminazione della Germania dai Mondiali

Le prime pagine di oggi : La nave Lifeline verso Malta, l'incontro fra Macron e il Papa, e i dati ISTAT sulla povertà

Le prime pagine di oggi : Il commento al voto delle amministrative, la visita in Libia di Salvini, e la sentenza del Consiglio di Stato sui direttori stranieri nei musei

Le prime pagine di oggi : Il vertice europeo sui migranti, i ballottaggi delle elezioni amministrative, e il voto in Turchia

Le prime pagine di oggi : Le dichiarazioni di Macron sui migranti in Europa, Di Maio e le pensioni, il Mondiale e il prossimo proprietario del Milan

Le prime pagine di oggi : La vicenda della nave Lifeline, Salvini e i vaccini, e il record italiano di Tortu sui 100 metri