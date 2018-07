Le lettere del 7 luglio

Ministero della Cultura compra lettere di Ungaretti e Leopardi - : "Le preziose testimonianze autografe dei due grandi autori troveranno collocazione nelle biblioteche nazionali di Roma, Ungaretti, e Napoli, Leopardi,", dice Bonisoli. I manoscritti e carteggi e tre ...

Le lettere del 3 luglio : Un lettore scrive: 'Leggo sul giornale: 'Patenti facili a Torino, il pm chiede venti condanne. Ma il processo finirà prescritto. Si poteva superare l'esame anche sbagliando i quiz, sotto accusa anche ...

Cartelle esattoriali - in arrivo 950mila lettere con il conto della rottamazione-bis : Agenzia delle Entrate-Riscossione lancia la fase 2 dell’operazione comunicando a quasi un milione di contribuenti che hanno aderito alla nuova edizione della sanatoria il conto da pagare con le scadenze in base al numero di rate prescelte. Insieme alla comunicazione arrivano anche i bollettini per i pagamenti ...

Ravenna Festival. All'Alighieri debutta "lettere a Nour" - ritratto inedito della cultura islamica : Affetti privati, cronaca e ideologia si intrecciano in un testo di grande essenzialità drammatica, capace di toccare le ferite profonde della nostra società ma anche di offrire un ritratto inedito ...

Le lettere del 12 giugno : Un lettore ci scrive 'Ed eccoci, sono arrivate le vacanze scolastiche, e anche altre vacanze, mi riferisco alle trasmissioni Rai , cito in quanto canone a carico utenti, . Come tutti gli anni puntuali ...

Festival Psicologia - un’occasione per riflettere sull’umanità del futuro. Come saremo nel 2030? : di Sergio Stagnitta psicologo e psicoterapeuta “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi” (Blade Runner) Per conoscere una persona nel 2030 ci affideremo al nostro intuito, alla nostra sensibilità, al famoso sesto senso oppure ad un algoritmo? Nel 2030 cambierà il nostro modo di comunicare, la nostra sessualità, la forma dei nostri legami? La costante crescita demografica, il rischio di risorse sempre più limitate, ...

Le lettere del 1° giugno : Un lettore scrive: 'Domenica 27 maggio intorno alle 19 stavo passeggiando per Piazza Carlo Alberto quando ho notato un insolito movimento di fronte al Museo del Risorgimento. Incuriosito, ho salito lo ...

Harry Potter - Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Piton / Le lettere private dell'attore confermano! : Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Severus Piton in Harry Potter? Le lettere private dell'attore confermano il suo malessere nel corso delle riprese(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:21:00 GMT)

Guidonia - abusò di undici bimbi : le lettere segrete del talent scout pedofilo alle sue vittime : Non si è mai pentito, nemmeno vergognato. Anzi, Giuseppe Rocchi, Joe Megafeste, il talent scout di Guidonia che cercava tra Roma e il suo hinterland volti nuovi di bimbi per poi abbindolarli e ...

Monza : partono 1.500 lettere per i morosi delle case comunali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...

Il vero regno della cultura? La Repubblica delle lettere distrutta dagli illuministi : Se oggi qualcuno mi venisse a parlare di una Repubblica delle lettere in Italia gli riderei sulla faccia. Da noi ci vuol tutto che esista ancora una Repubblica, politicamente parlando, e quanto alle ...

Boom dei “test del DNA” - Garante della Privacy : opportuno “riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico” : In riferimento al recente Boom dei “test del DNA” il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dichiarato all’Adnkronos Salute che “è opportuno riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico. Il Dna può rivelare le sfumature più intime della persona e dei suoi familiari nonché del loro presente, passato e futuro“. Il mercato dei test del Dna “fai da te” nel 2017 ...