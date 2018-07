Lazio | Immobile minacciato con un coltello

Lazio - Parolo : "Immobile rimane con noi" : Il centrocampista biancoceleste sulle voci che vorrebbero l'attaccante partenopeo al Milan: "Ciro è in camera con me, non può mica abbandonarmi. Lui è la mia spalla"

Lazio - Parolo blinda tutti : 'Se Immobile va via - lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic' : In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: 'Immobile è in camera con me, non può mica ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Immobile al Milan/ C'è il gradimento del centravanti alla nuova destinazione - ora bisogna convincere la Lazio : Ciro Immobile avrebbe espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento al Milan. I rossoneri devono ora convincere la Lazio e Claudio Lotito che valuta il centravanti 60 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Milan news : in arrivo Ciro Immobile dalla Lazio? : Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Lazio si è chiuso in difesa dichiarando: 'ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l'ora di ricominciare' e driblando sui colori ...

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

Lazio : Immobile - spero Milinkovic resti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che ...

Lazio - si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi : Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di ...

Lazio - Immobile : 'Qui sto benissimo. Il mio futuro è nella Capitale' : Resta, tuttavia, la delusione per la mancata qualificazione alla coppa del Mondo: 'Senza i Mondiali, con l'Italia eliminata, ho vissuto il momento calcistico più brutto della mia carriera - rivela ...

Lazio - compiti per le vacanze : Immobile e Felipe tra allenamento e relax : Corrono anche in vacanza, i giocatori della Lazio. Dopo aver disputato 55 partite tra Serie A, Europa League e coppa Italia i biancocelesti si godono il meritato riposo. Immobile alle Maldive, Luis ...

Lazio - Inzaghi cerca il vice Immobile : l'ideale è Gabbiadini : Miglior attacco del campionato, eppure nemmeno il record storico di 89 reti è bastato. Anzi, alla fine pesano come macigni quelle sbagliate da Caicedo a Crotone e quelle mancate da un Immobile a pezzi ...

Lazio - Tare cerca il partner di Immobile in attacco : La Lazio va in attacco. E cerca un partner per Immobile. Sul taccuino ci sono tre profili molto interessanti come Gabbiadini, Zaza e Azmoun, più uno che, allo stato attuale, appare più una suggestione ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...