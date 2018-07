Lavoro nero | oltre 3 milioni di invisibili E il Fisco ci perde 42 miliardi

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - Lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Voucher : Moretti (Pd) - siano reintrodotti - no al Lavoro nero : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - "Bene ha fatto il Ministro Centinaio a chiedere con forza la reintroduzione dei Voucher che rappresentano uno strumento fondamentale per il contrasto al lavoro nero, soprattutto in alcuni settori, come l'agricoltura, il turismo o i lavori domestici”. Lo afferma, in una

Landini : “Salvini? Combatta il Lavoro nero - non i neri. E il Lavoro nero ai neri lo fanno fare gli italiani - non viceversa” : “Decreto di dignità? Se reintroducessero i voucher, scusatemi per la volgarità, sarebbe prenderla in quel posto. E non va bene. Si parla addirittura di introdurli in agricoltura, il che è ancora peggio. Salvini dovrebbe combattere il lavoro nero, non i neri. E il lavoro nero molto spesso lo fanno fare gli italiani ai neri, non viceversa”. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il segretario confederale della Cgil, Maurizio ...

Lavoro nero e sottopagato da un gommista catanese - segnalato : Nella mattinata odierna, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sfruttamento dei lavoratori, sicurezza e ...

Messina : scoperti 19 lavoratori in nero e denunciati 11 datori di Lavoro : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Tredici ditte irregolari, 19 lavoratori in nero e sanzioni per oltre 45 mila euro. E' il bilancio di un mese di controlli svolti dal carabinieri dell'ispettorato del lavoro in 24 aziende edili, ristoranti e attività commerciali della provincia di Messina. Undici datori

Fisco - Gratteri : “Liberalizzare il contante? No - per combattere riciclaggio e Lavoro nero dovremmo far sparire le banconote” : Si è aperto ieri a Lamezia Terme, mercoledì 20 giugno, l’ottava edizione di Trame, festival dei libri sulle mafie in programma dal 20 al 24 giugno. Tra gli ospiti della prima giornata, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, protagonista dell’incontro “Dove finiscono i soldi della coca”. Parlando del denaro sporco generato dai traffici di cocaina, il magistrato non ha risparmiato critiche, una di queste agli ...

Ragusa - Lavoro nero e sospensione di attività : sanzioni per 130 mila euro : Cantieri irregolari e lotta allo sfruttamento della manodopera extracomunitaria: continua l’attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro

Idraulici in nero durante l'orario di Lavoro in Comune : arrestati a Brescia due furbetti del cartellino : Pedinati dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un residente. Sono accusati di truffa, peculato d'uso, peculato e false attestazioni di presenze. Ora sono ai domiciliari

Controlli della Polizia di Stato : nel mirino Lavoro nero e micro criminalità : di Redazione Crotone24news.it Lavoratori irregolari, sicurezza sul lavoro e micro criminalità: gli interventi della Polizia di Stato Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo ...

Lavoro - Di Maio : 'quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre".

Lavoro nero nel Siracusano - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero. I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...