Lavoratori dello spettacolo dal vivo | Ministro Bonisoli | fai presto

Addio al pagamento dello stipendio in contanti : cosa cambia per i Lavoratori con le nuove norme : A partire dal primo luglio non sarà più possibile per i datori di lavoro pagare i lavoratori in contanti: sarà ammesso solo il pagamento tramite strumenti tracciabili, come assegni e bonifici. Ecco quali sono le categorie di lavoratori che non potranno essere più pagate in contanti e come potranno ricevere lo stipendio.Continua a leggere